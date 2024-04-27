Панікувати чи ні: стало відомо скільки з 1 травня коштуватимуть газ та електроенергія

В Україні тарифи на комунальні послуги від початку війни намагаються втримувати на сталому рівні. Принаймні це стосується газу, на підвищення якого накладено мораторій. Очікується, що мораторій скасують у 2025 році й тоді газ почне поступово дорожчати. Наразі ж навіть після завершення опалювального сезону газ коштуватиме, як і в попередні місяці. Як мінімум про підвищення можуть не турбуватися клієнти Нафтогазу. Компанія повідомила, що з травня всі платитимуть тих самих 8 гривень за куб.

Тариф зафіксували на рік

В Нафтогазі повідомили, що споживачам немає чого хвилюватися. Ще як мінімум рік тарифи будуть такими, як до цього. Їх зафіксували одразу до 30 квітня 2025 року.

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн. квітня 2025 року включно“, – йдеться у повідомленні.

Щодо тарифу на доставку газу, то він у всіх відрізняється й розраховується від тієї кількості газу, яку домогосподарство використало протягом минулого календарного року.

Електроенергія дорожчатиме

А от щодо тарифів на електроенергію, то тут прогнози не такі втішні. Й все через мільйонні збитки, яких зазнала галузь через недавні масовані удари по критичній інфраструктурі. Наразі збитки ще оцінюються, але вже очевидно, що вони колосальні. У Міністерстві енергетики заявляють, що тарифи ймовірно доведеться трішки підвищити, щоб покрити частину витрат. Коли це трапиться поки невідомо. Ймовірно, що у травні ціни ще залишатимуться на старому рівні. Водночас у Міністерстві запевняють, що більше ніж 3 гривні кіловат світла не коштуватиме.

Також енергетики просять українців економити електроенергію. Особливо у пікові години: з 19:00 до 22:00.