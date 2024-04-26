Только 1 гривна в день: Киевстар рассказал, как пользоваться их услугами почти даром

Один из самых популярных мобильных операторов – Киевстар порадовал клиентов крайне выгодным предложением. Воспользоваться ею смогут все абоненты Киевстара, но время действия акции ограничено.

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Мобильный оператор Киевстар снова порадовал абонентов выгодным предложением. На этот раз предлагают воспользоваться услугами почти даром — всего 1 гривна за день пользования. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Отметим, что услуги мобильной связи в Украине в последнее время значительно подорожали. Так что абоненты ищут разные способы сэкономить и при этом оставаться на связи с родными и близкими. Оператор Киевстар периодически предоставляет такую ​​возможность.

Теперь абоненты могут подключить услугу “Счастливый день”.

Только за 1 гривну получить безлимитный интернет в день.

Предложение ограничено, воспользоваться шансом можно будет только до конца мая этого года.

В официальном сообщении компании говорится, что с 1 апреля и по 31 мая абоненты могут подключить акцию “счастливый день” и оценить все преимущества безлимитного интернета от Киевстар только с 1 гривну.

Мобильный оператор добавляет, что у каждого абонента есть возможность активировать эту услугу один раз в семь дней. То есть 4-5 дней в месяц модна наслаждаться всеми преимуществами безлимитного интернета почти даром, ведь гривна – это сугубо символическая цена. Активировать услугу можно в мобильном приложении “Мой Киевстар”.

Напомним, что украинцы будут больше платить за пакеты услуг “Киевстар”. В среднем стоимость вырастет на 25-50 гривен в месяц. При этом изменится не только стоимость, но наполнение пакетов. Теперь украинцы получат еще больше минут и гигабайтов, в некоторых тарифах даже в роуминге, чтобы иметь возможность услышать голос близких и друзей. Это очень важно во время войны, когда “Я в порядке” это лучшее, что можно услышать.