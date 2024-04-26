Лише 1 гривня на день: Київстар розповів як користуватися їхніми послугами майже задарма

Один з найпопулярніших мобільних операторів — Київстар порадував клієнтів вкрай вигідною пропозицією. Скористатися нею зможуть всі абоненти Київстар, але час дії акції обмежений.

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Мобільний оператор Київстар знову порадував абонентів вигідною пропозицією. Цього разу пропонують скористатися послугами майже задарма — лише 1 гривня за день користування. Відповідне повідомлення було оприлюднено на офіційній сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, що послуги мобільного зв’язку в Україні останнім часом суттєво здорожчали. Тож абоненти шукають різні способи заощадити і при цьому залишатися на зв’язку з рідними та близькими. Оператор Київстар періодично надає таку можливість.

Тепер абоненти можуть підключити послугу “Щасливий день”.

Лише за 1 гривню отримати безлімітний інтернет на день.

Ця пропозиція обмежена, скористатися шансом можна буде лише до кінця травня цього року.

В офіційному повідомленні компанії йдеться про те, що з 1 квітня і до 31 травня абоненти можуть підключити акцію “щасливий день” та оцінити всі переваги безлімітного інтернету від Київстар лише з 1 гривню.

Мобільний оператор додає, що кожен абонент має можливість активувати цю послугу один раз на сім днів. Тобто 4-5 днів на місяць модна насолоджуватися всіма перевагами безлімітного інтернету майже задарма, адже гривня це суто символічна ціна. Активувати послугу можна в мобільному додатку “Мій Київстар”.

Нагадаємо, що українці будуть більше платити за пакети послуг Київстар. В середньому вартість зросте на 25-50 гривень на місяць. При цьому зміниться не лише вартість, але й наповнення пакетів. Тепер українці отримають ще більше хвилин та гігабайтів, в деяких тарифах навіть у роумінгу, щоб завжди мати можливість почути голос близьких та друзів. Це вкрай важливо під час війни, коли “Я в порядку” це найкраще, що можна почути.