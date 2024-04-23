Вы точно этого не знали: как хранить лимон в холодильнике целый месяц
Многие хозяйки неоднократно сталкивались с ситуацией, когда положили в холодильник лимон, и всего через неделю он начинает портиться.
Разрезанный цитрус вообще начинает портиться за считанные дни. Он быстро засыхает. причем портиться начинает именно с места среза. Так существует ли способ продлить жизнь лимона? Подробно рассказываем в этом материале.
Простой, но очень действенный способ
Чтобы продлить сроки хранения лимона, придерживайтесь следующих советов:
возьмите широкий стеклянный стакан или пол-литровую банку и заполните ее прохладной водой на одну четвертую;
поместите лимон в стакан или банку, если речь идет об уже разрезанном фрукте, то его нужно положить срезом вниз;
прохладная вода не позволит лимону потерять свою сочность и свой яркий аромат;
в таком виде цитрус будет храниться не менее месяца.
При этом если лимон разрезан, то воду следует менять каждые два-три дня.
Пользуясь вышеуказанными рекомендациями, вы больше никогда не будете выбрасывать испорченные лимоны и тратить деньги на покупку свежих.
Почему стоит включить цитрусовые в рацион
Лимоны и другие цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и мандарины, богаты витаминами, минералами и другими полезными для здоровья соединениями. Вот некоторые из их преимуществ.
- Укрепляют иммунитет. Цитрусовые богаты витамином С, мощным антиоксидантом, который помогает укреплять иммунную систему и защищать организм от инфекций.
- Поддерживают здоровье сердца. Цитрусовые содержат калий, который помогает регулировать артериальное давление, и клетчатку, снижающую уровень холестерина.
- Способствуют пищеварению. Лимонная кислота в цитрусовых помогает стимулировать пищеварение и облегчает усвоение питательных веществ.
- Здоровье кожи: Витамин С в цитрусовых необходим для выработки коллагена, который делает кожу упругой и здоровой.
А еще цитрусовые способны улучшить настроение, уменьшают риск развития инсульта и деменции.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter