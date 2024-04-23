Вы точно этого не знали: как хранить лимон в холодильнике целый месяц

Многие хозяйки неоднократно сталкивались с ситуацией, когда положили в холодильник лимон, и всего через неделю он начинает портиться.

Разрезанный цитрус вообще начинает портиться за считанные дни. Он быстро засыхает. причем портиться начинает именно с места среза. Так существует ли способ продлить жизнь лимона? Подробно рассказываем в этом материале.

Простой, но очень действенный способ

Чтобы продлить сроки хранения лимона, придерживайтесь следующих советов:

возьмите широкий стеклянный стакан или пол-литровую банку и заполните ее прохладной водой на одну четвертую;

поместите лимон в стакан или банку, если речь идет об уже разрезанном фрукте, то его нужно положить срезом вниз;

прохладная вода не позволит лимону потерять свою сочность и свой яркий аромат;

в таком виде цитрус будет храниться не менее месяца.

При этом если лимон разрезан, то воду следует менять каждые два-три дня.

Пользуясь вышеуказанными рекомендациями, вы больше никогда не будете выбрасывать испорченные лимоны и тратить деньги на покупку свежих.

Почему стоит включить цитрусовые в рацион

Лимоны и другие цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и мандарины, богаты витаминами, минералами и другими полезными для здоровья соединениями. Вот некоторые из их преимуществ.

Укрепляют иммунитет. Цитрусовые богаты витамином С, мощным антиоксидантом, который помогает укреплять иммунную систему и защищать организм от инфекций.

Поддерживают здоровье сердца. Цитрусовые содержат калий, который помогает регулировать артериальное давление, и клетчатку, снижающую уровень холестерина.

Способствуют пищеварению. Лимонная кислота в цитрусовых помогает стимулировать пищеварение и облегчает усвоение питательных веществ.

Здоровье кожи: Витамин С в цитрусовых необходим для выработки коллагена, который делает кожу упругой и здоровой.

А еще цитрусовые способны улучшить настроение, уменьшают риск развития инсульта и деменции.