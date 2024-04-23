Ви точно цього не знали: як зберігати лимон в холодильнику цілий місяць
Чимало господинь неодноразово стикалися з ситуацією, коли поклали в холодильник лимон, і всього через тиждень він починає псуватися.
Розрізаний цитрус взагалі починає псуватися за лічені дні. Він швидко засихає. при чому псуватися починає саме з місця зрізу. То чи існує спосіб подовжити життя лимона? Детально розповідаємо в цьому матеріалі.
Простий, але дуже дієвий спосіб
Щоб подовжити терміни зберігання лимона, дотримуйтеся наступних порад:
- візьміть широкий скляний стакан або пів літрову банку та заповніть її прохолодною водою на одну четверту;
- помістіть лимон в стакан чи банку, якщо йдеться про вже розрізаний фрукт, то його потрібно покласти зрізом вниз;
- прохолодна вода не дозволить лимону втратити свою соковитість та свій яскравий аромат;
- в такому вигляді цитрус буде зберігатися щонайменше місяць.
При цьому якщо лимон розрізаний, то воду слід змінювати кожні два-три дні.
Користуючись вищевказаними рекомендаціями, ви більше ніколи не будете викидати зіпсовані лимони та витрачати гроші на покупку свіжих.
Чому варто включити цитрусові в раціон
Лимони та інші цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути та мандарини, багаті на вітаміни, мінерали та інші корисні для здоров’я сполуки. Ось деякі з їхніх переваг.
- Зміцнюють імунітет. Цитрусові багаті на вітамін С, потужний антиоксидант, який допомагає зміцнювати імунну систему та захищати організм від інфекцій.
- Підтримують здоров’я серця. Цитрусові містять калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск, та клітковину, яка може знижувати рівень холестерину.
- Сприяють травленню. Лимонна кислота в цитрусових допомагає стимулювати травлення та полегшує засвоєння поживних речовин.
- Здоров’я шкіри: Вітамін С в цитрусових необхідний для вироблення колагену, який робить шкіру пружною та здоровою.
А ще цитрусові здатні покращити настрій, зменшують ризик розвитку інсульту та деменції.
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