Ви точно цього не знали: як зберігати лимон в холодильнику цілий місяць

Чимало господинь неодноразово стикалися з ситуацією, коли поклали в холодильник лимон, і всього через тиждень він починає псуватися.

Розрізаний цитрус взагалі починає псуватися за лічені дні. Він швидко засихає. при чому псуватися починає саме з місця зрізу. То чи існує спосіб подовжити життя лимона? Детально розповідаємо в цьому матеріалі.

Простий, але дуже дієвий спосіб

Щоб подовжити терміни зберігання лимона, дотримуйтеся наступних порад:

візьміть широкий скляний стакан або пів літрову банку та заповніть її прохолодною водою на одну четверту;

помістіть лимон в стакан чи банку, якщо йдеться про вже розрізаний фрукт, то його потрібно покласти зрізом вниз;

прохолодна вода не дозволить лимону втратити свою соковитість та свій яскравий аромат;

в такому вигляді цитрус буде зберігатися щонайменше місяць.

При цьому якщо лимон розрізаний, то воду слід змінювати кожні два-три дні.

Користуючись вищевказаними рекомендаціями, ви більше ніколи не будете викидати зіпсовані лимони та витрачати гроші на покупку свіжих.

Чому варто включити цитрусові в раціон

Лимони та інші цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути та мандарини, багаті на вітаміни, мінерали та інші корисні для здоров’я сполуки. Ось деякі з їхніх переваг.

Зміцнюють імунітет. Цитрусові багаті на вітамін С, потужний антиоксидант, який допомагає зміцнювати імунну систему та захищати організм від інфекцій.

Підтримують здоров’я серця. Цитрусові містять калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск, та клітковину, яка може знижувати рівень холестерину.

Сприяють травленню. Лимонна кислота в цитрусових допомагає стимулювати травлення та полегшує засвоєння поживних речовин.

Здоров’я шкіри: Вітамін С в цитрусових необхідний для вироблення колагену, який робить шкіру пружною та здоровою.

А ще цитрусові здатні покращити настрій, зменшують ризик розвитку інсульту та деменції.