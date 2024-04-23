Представлено смартфон середнього рівня Samsung Galaxy C55 5G із селфі-камерою на 50 Мп

Тильна панель новинки покрита штучною шкірою. Гаджет може бути або помаранчевим, або чорним.

Пристрій базується на чипі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 8 або 12 ГБ, ємність накопичувача становить 256 ГБ. Усередині акумулятор на 5000 мА*год зі швидкою 45-ватною дротовою зарядкою.

У Galaxy C55 5G 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2400 на 1080 пікселів) і кадровою частотою 120 Гц. Сканер відбитків пальців підекранний. Ззаду камера на 50+8+2 Мп, спереду – на 50 Мп.

Габарити новинки – 164 × 77 × 7,8 мм, вага – 180 г. Є модулі Wi-Fi 6, Bluetooth і NFC. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 14 з фірмовим інтерфейсом One UI 6.1.

Версія з 8 ГБ ОЗП коштує $275, з 12 ГБ – $320.