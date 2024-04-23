Мобілізація їм не загрожує: оприлюднено перелік посад для бронювання на 2024 рік

Новий законопроєкт про мобілізацію визначає категорії посад, працівники яких підлягають бронюванню від проходження військової служби. Адвокат Ігор Ясько назвав, які категорії громадян мають право на відстрочку.

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Бронювання працівників дозволяє надати відстрочку від служби військовозобов’язаним чоловікам, яких “забронює” їх роботодавець. За словами адвоката ухвалений законопроєкт про мобілізацію передбачає бронювання для:

працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органах на посадах, які необхідні для функціонування цих органів;

працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують виконання мобілізаційних завдань;

робітників підприємств, організацій та установ, що є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

працівників установ, організацій та підприємств, які виробляють товари, виконують роботи або надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Також за словами адвоката зараз бронювання надають керівництву міністерств, народним депутатам, суддям та дипломатам. Також бронювання можуть отримати чиновники категорії А, голови обласних та районних рад, міські, сільські та селищні голови.

Чиновники категорії Б та органів місцевого самоврядування можуть забронювати не більше 50% від кількості військовозобов’язаних. Також нардепам дозволили забронювати по два помічники.

Стосовно тих. хто може отримати відстрочку від мобілізації, то це питання чітко регламентовано статтею 23 ЗУ “Про мобілізацію”. Відповідно на відстрочку є право в працівників наступних посад: