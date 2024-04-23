Мобилизация им не грозит: обнародован перечень должностей для бронирования на 2024 год

Новый законопроект о мобилизации определяет категории должностей, работники которых подлежат бронированию от прохождения военной службы. Адвокат Игорь Ясько назвал, какие категории граждан имеют право на отсрочку.

Детали

Бронирование работников позволяет предоставить отсрочку от службы военнообязанным мужчинам, которых “забронирует” их работодатель. По словам адвоката принятый законопроект о мобилизации предусматривает бронирование для:

работников органов государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах на должностях, которые необходимы для функционирования этих органов;

работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач;

рабочих предприятий, организаций и учреждений, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

работников учреждений, организаций и предприятий, которые производят товары, выполняют работы или предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Также по словам адвоката сейчас бронирование предоставляют руководству министерств, народным депутатам, судьям и дипломатам. Также бронирование могут получить чиновники категории А, главы областных и районных советов, городские, сельские и поселковые головы.

Чиновники категории Б и органов местного самоуправления могут забронировать не более 50% от количества военнообязанных. Также нардепам разрешили забронировать по два помощника.

Относительно тех. кто может получить отсрочку от мобилизации, то этот вопрос четко регламентирован статьей 23 ЗУ “О мобилизации”. Соответственно на отсрочку есть право у работников следующих должностей: