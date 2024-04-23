Жертвою може стати кожен: українців попередили про нову шахрайську схему з посилками

24На телефони українців масово надходять смс-повідомлення від Укрпошти про посилку, де вимагають підтвердити адресу доставки, перейшовши за невідомим посиланням.

Шахраї повідомляють, що посилка наче доставлена на склад.

Деталі

В мережі активізувалася шахрайська схема від імені “Укрпошти”. Українцям надходять повідомлення про посилку, де начебто потрібно підтвердити адресу доставки. Людей просять одразу ж блокувати відправника. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Людина отримує на телефон повідомлення про те, що посилка не буде доставлена поки не буде вказано актуальну адресу та просять перейти за посиланням. Українців просять не переходити за невідомими посиланнями, а одразу блокувати відправника. У разі додаткових питань краще телефонувати на гарячу лінію “Укрпошти”.

Люди отримують повідомлення з наступним вмістом від імені Пошти України

“Ваша посилка прибула на склад, але вона не може бути доставлена через неповну адресну інформацію. Будь ласка, підтвердьте свою адресу за посиланням нижче протягом 12 годин. Будь ласка, дайте відповідь Y, потім припиніть надсилати текстові повідомлення та знову відкрийте посилання для активації повідомлення, або скопіюйте посилання на Safari та відкрийте його. Команда Ukra Post бажає вам приємного дня”



Все подібне потрібно ігнорувати.

Також Кіберполіція попереджає українців про нову шахрайську схему. В WhatsApp масово розсилають повідомлення про нібито додавання фінансового рахунку та надходження на нього великих сум коштів. Повідомлення містять посилання про шахрайські веб-сайти. Далі система просить авторизуватися та вказати платіжні дані. В результаті з рахунків списують гроші. Щоб не стати жертвою шахраїв варто дотримуватися наступних порад: