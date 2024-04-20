Есть только 5 дней: появилось новое предупреждение для украинцев

На 29 и 30 апреля, а также 1,2 и 3 мая обнародовано очень важное предупреждение.

Украинцам массово напоминают о периоде, когда в этом месяце нужно передать показания счетчиков электроэнергии. Также напоминают на что в первую очередь следует обращать внимание.

Детали

Существует несколько способов отчитаться о количестве использованной электроэнергии за месяц. Предлагаются традиционные варианты, проверенные годами, и более инновационные. Независимо от выбранного способа нужно помнить о сроках подачи показателей.

В Украине действует четкая схема подачи показателей счетчика

Для удобства потребителей в Украине была создана четкая схема, подать показания счетчика можно в течение пяти дней – два последних дня этого месяца и три – следующего. Учитывая, что месяцы имеют разную продолжительность, даты отчетного периода меняются.

В этом месяце подача показателей стартует 29 апреля. То есть подать показатели счетчика нужно 29,30 апреля или 1, 2 или 3 мая.

Если в этот период не предоставить актуальную информацию, то сумма к оплате будет рассчитана по состоянию на первое число.

Это удобно и рационально, ведь так проще контролировать уровень расходов на коммунальные услуги.

При этом в облэнерго в очередной раз отмечают несколько нюансов по подаче показателя счетчика:

в первую очередь речь идет о регулярности передачи показателей;

даже если потребитель временно не проживает по адресу и не использовал ни одного киловатта электроэнергии, он все равно должен предоставить показатели приборов учета;

если этого не сделать, то облэнерго рассчитает сумму относительно среднесуточного уровня потребления и на его основании предоставит квитанцию для оплаты;

соответственно потребитель будет вынужден оплатить неиспользованные кВт, чтобы не накапливать долг или обращаться в облэнерго для процедуры уточнения.

При этом для удобства пользователей немало способов передачи показателей, поэтому передать данные можно даже по дороге на работу. Один из самых удобных вариантов – личный кабинет потребителя или чат-боты в популярных мессенджерах.