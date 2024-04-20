Є лише 5 днів: з’явилось нове попередження для українців

На 29 та 30 квітня, а також 1,2 та 3 травня оприлюднено дуже важливе попередження.

Українцям масово нагадують про період, коли в цьому місяці потрібно передати показники лічильників електроенергії. Також нагадують на що в першу чергу слід звертати увагу.

Деталі

Існує кілька способів відзвітувати про кількість використаної електроенергії за місяць. Пропонуються традиційні варіанти, перевірені роками, та більш інноваційні. Незалежно від обраного способу потрібно пам’ятати про терміни подачі показників.

В Україні діє чітка схема подачі показників лічильника

Для зручності споживачів в Україні було створено чітку схему, подати показники лічильника можна протягом п’яти днів — два останні дні цього місяця та три — наступного. Враховуючи, що місяці мають різну тривалість, дати звітного періоду змінюються.

Цього місяця подача показників стартує 29 квітня. Тобто подати показники лічильника потрібно 29,30 квітня або 1, 2 чи 3 травня.

Якщо в цей період не надати актуальну інформацію, то суму в платіжці розрахують станом на перше число.

Це зручно та раціонально, адже так простіше контролювати рівень витрат на комунальні послуги.

При цьому в обленерго вчергове наголошують на кількох нюансах щодо подачі показника лічильника:

в першу чергу йдеться про регулярність передачі показників;

навіть якщо споживач тимчасово не проживає за адресою та не використав жодного кіловата електроенергії, він все одно повинен надати показники приладів обліку;

якщо цього не зробити, то обленерго розрахує суму відносно середньодобового рівня споживання і на його основі надасть квитанцію для оплати;

відповідно споживач буде змушений оплатити за невикористані кВт, щоб не накопичувати борг або звертатися в обленерго для процедури уточнення.

При цьому для зручності користувачів чимало способі передачі показників, тож передати дані можна навіть дорогою на роботу. Один із найзручніших варіантів — особистий кабінет споживача або чат-боти в популярних месенджерах.