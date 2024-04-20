Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 апреля, вы будете чувствовать особое расположение к семье. Дом станет для вас не только крепостью, но и уютным гнездышком. Возможно, у вас возникнет желание как-то разнообразить свое жизненное пространство, сделать его более комфортным.

♈ Овны

Общение — самое важное в этот день. Возможно, подбирать слова будет сложно, но вас все же поймут. И больше слушайте — сейчас вас могут вдохновить на новые проекты и передать вам ценный опыт. Ответы на все вопросы, которые вас терзают так долго, уже внутри вас. Главное — прислушаться к внутреннему голосу, он сможет рассказать вам много интересного и о вас, и о близких.

Космический совет: вас ждет много контактов и встреч, нужно много успеть, день интенсивного общения.

♉ Тельцы

Наконец-то выходные, когда вы можете расслабиться и заняться тем, что вам нравится. А вот активным или пассивным будет отдых — зависит от вас. Звезды «за» оба варианта. Хобби — отличная идея, ведь сегодня вы сможете понять, как на нем заработать. Очень важно в этот день больше общаться — вас вдохновят на новые старты, и вы получите очень ценный опыт.

Космический совет: дела будут решаться на удивление легко и быстро, могут помочь ваши связи.

♊ Близнецы

Общайтесь со всеми и каждым — сегодня разговоры вдохновят вас на новые дела и обязательно принесут интересный опыт. Так что не бойтесь подходить к незнакомцам и говорить с ними обо всем и ни о чем. А вот тратить деньги в этот день — плохая идея. Лучше копить их — они еще понадобятся вам в будущем. И отвечайте на предложения согласием — выстрелит каждое.

Космический совет: к вам обратятся с просьбой о помощи, помогите окружающим.

♋ Раки

Отличный день, чтобы разговаривать обо всем и ни о чем. Чем больше у вас будет собеседников, тем больше ярких впечатлений и интересного опыта. Так что пытайтесь общаться со всеми вокруг. Но будьте осторожнее — вам могут навешать лапшу на уши, поэтому проверяйте информацию, отделяйте факты от фейков. А еще полезно преображать свое гнездышко — сделать его уютнее поможет косметический ремонт.

Космический совет: хорошее время, чтобы помириться с родственниками или соседями, совсем скоро пригодится.

♌ Львы

Каждый собеседник — полезный. Сегодня разговоры зарядят вас эмоциями, вдохновением и еще дадут интересный опыт. Так что не стесняйтесь общаться с большим количеством людей и чаще шутите — это поможет сгладить острые углы. Но не стоит давить на собеседников — если вы хотите что-то узнать, спрашивайте честно и открыто. И ждите сюрпризы от звезд — они изменят вашу жизнь.

Космический совет: проведите время со второй половинкой, подарите близким свою любовь.

♍ Девы

Вы крутитесь как белка в колесе, но пришло время расслабиться. Сбросьте с себя груз ответственности и вытряхните все рабочие мысли из головы — это позволит отдохнуть хотя бы в эти выходные. Но вам не повезет в общении — собеседники будут настроены спорить, доказывать свое. Будьте умнее и уходите подальше от таких разговоров. Проводите больше времени наедине с собой — рефлексия поможет разложить все мысли по полочкам.

Космический совет: будьте открыты для ярких эмоций и интересных событий, наслаждайтесь жизнью.

♎ Весы

Общение — слово этого дня. Говорите со всеми и обо всем — так вы получите новые приглашения. Принести успех может абсолютно все, так что принимайте каждое предложение. Чаще шутите и разряжайте обстановку — ваша харизма притянет к вам необычных людей, которые могут поделиться своим интересным опытом. И действуйте решительно, только без давления, иначе результат будет полностью противоположным.

Космический совет: появится ясность, в каком направлении двигаться дальше, будьте внимательнее.

♏ Скорпионы

В последнее время вам приходилось туго, но черная полоса закончилась, и звезды приготовили вам сюрпризы и возможности. Главное — не проворонить их. Так что смотрите по сторонам, больше общайтесь и соглашайтесь на предложения и приглашения. Придется быть настойчивее, чем обычно, чтобы добиться своего. Но не давите на собеседников, иначе результат будет полностью противоположным.

Космический совет: опирайтесь на вашу интуицию, когда принимаете решения, она не подведет.

♐ Стрельцы

Придется раскошелиться на что-то серьезное. Но при покупке стоит быть осторожнее — можно приобрести бракованный товар. Не стоит в этот день замыкаться в себе — лучше больше общайтесь. Любознательность сегодня даст свои плоды — полученный опыт обязательно пригодится вам в будущем. Главное — слушать внимательно и стараться не перебивать собеседников.

Космический совет: будет непросто найти взаимопонимание со второй половинкой, не раздражайтесь.

♑ Козероги

Обалденный день, который открывает перед вами новые горизонты. Постарайтесь воспользоваться всеми шансами. Отличное время, чтобы найти новых друзей — в этот день к вам будут прислушиваться, за вами захотят пойти. Да и отношения с близкими преображаются — вы находите общий язык с первой же фразы. Беритесь за те дела, которые вырастают на пустом месте — они изменят ваше будущее.

Космический совет: ищите сегодня компромиссы, все так и норовят вывести вас из себя.

♒ Водолеи

Жизнь стремительно меняется. Ваши близкие — тоже. Старайтесь поймать одну волну с ними, чтобы не отставать и преображаться и внешне, и внутренне. Сейчас вы будете притягивать к себе взгляды — вас захотят слушать, за вами пойдут. Грех этим не воспользоваться — рассказывайте о своих планах, кто-то захочет в них поучаствовать. Только не теряйте позитив, ведь от него зависит слишком многое.

Космический совет: день хорошо подходит для поездок и новых знакомств, будьте открыты миру.

♊ Рыбы

Сегодня вы полны сил и готовы двигать годы. Этому способствует и самооценка — сейчас она выше крыши. Можно посвятить этот выходной работе, но лучше вспомнить о хобби и незавершенных домашних делах. В этот день на вашем пути будут встречаться невероятные люди — постарайтесь подружиться с ними, ведь они поделятся с вами важным опытом, а еще вы получите неизгладимые впечатления.

Космический совет: пора решать материальные проблемы, смело начинайте ремонт.