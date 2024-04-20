Сяятимуть як нові: працівник клінінгу розповіла як швидко відмити липкі ручки на плиті

Запущені липкі ручки плитки стануть новими, якщо обробити їх саморобним засобом.

Кухонну плиту потрібно регулярно мити. І якщо саму поверхню відмити доволі таки легко, то на ручки доводиться витрачати чимало часу. На щастя працівниця клінінгу поділилася простим секретом — перевіреним засобом, який швидко прибере весь бруд, навіть застарілий.

Що знадобиться

Для приготування суміші нам знадобиться:

одна столова ложка звичайної соди;

одна столова ложка гелю для миття посуду;

одна столова ложка гарячої води.

Для приготування перемішайте всі компоненти до стану кашиці. Отриману пасту нанесіть на забруднені ручки та залиште на 10-15 хвилин. Після вам залишається лише протерти ручки губкою і весь жир легко видалиться.

Які ще корисні лайфхаки використовують українці

Нагадаємо, раніше українкам розповідали, навіщо додавати ложку солі в пральну машину під час кожного прання. Звичайна кухонна сіль здатна виконувати ту саму функцію, що і недешевий кондиціонер для білизни. Отож, щоб ваші рушники були м’якенькими, просто додайте одну-дві ложки солі прямо в барабан пральної машини. Крім того, сіль допоможе зменшити вапняний наліт на важливих деталях пралки.

Ще одна хитрість — відбілення старого тюлю в домашніх умовах. Раніше українцям розповіли про метод турецьких господинь. Вони замочують тюль в слабкому розчині марганцівки на 15-30 хвилин, після чого перуть в режимі ручного прання. Після такої процедури тюль стане яскраво білою як нова. Але такий спосіб актуальний лише для старого тюлю з натуральних матеріалів, сучасні нейлонові можуть втратити колір чи зіпсуватися, тож для них краще використовувати спеціальні засоби. Якщо ж марганцівку ви не знайдете, то можна замовити тюль в суміші соди та солі. На приблизно 5 літрів води знадобиться по 3-4 ложки. В цьому розчині тюль краще залишити на всю ніч, результат приємно здивує.