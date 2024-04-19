Популярный овощ ушел в ценовое пике в Украине: люди уже перебирают

Цены в Украине зависят от ряда факторов. Если раньше на цены влияла в основном сезонность, то сейчас это, конечно же, война, ситуация на фронте, ситуация с электроэнергией. Также негативно отразилось на ценах и повышение минимальной зарплаты, ведь у предпринимателей увеличилась эта статья расходов. Соответственно, они хотят компенсировать это повышением цен на товары и услуги. Пройдясь по разным супермаркетам можно заметить, что некоторые продукты сильно подорожали, однако есть и такие, что стали значительно доступнее.

Что сильно подешевело?

Сильное падение цен наблюдается на картофель, который еще недавно бил все рекорды. Сейчас килограмм картофеля стоит в среднем 12-17 гривен, что на 15% меньше, чем еще на прошлой неделе. Эксперты говорят, что из-за высоких цен спрос на картофель начал резко снижаться, что и привело к его удешевлению. Также, многих покупателей начало не устраивать качество картофеля, ведь как ни крути она сохраняется еще с осени и, конечно, до этого периода в идеальном состоянии сохранилась не вся. Несмотря на свою нынешнюю стоимость, картофель все равно дороже почти 3% той цены, которая была в это время в прошлом году. Специалисты уверяют, что овощ будет продолжать дешеветь, ведь фермеры захотят распродать товар до появления нового урожая.

Также значительно подешевели яйца. Почти всю зиму десяток яиц стоил в среднем 60 гривен, а сейчас можно купить за 35 гривен (то есть вдвое дешевле). Подешевело и подсолнечное масло. Литр стоит примерно 43-45 гривен, однако есть и более высокие цены — это зависит от производителя и торговой сети.

Что подорожало?

Увеличение цен наблюдается на мясо, курятину, колбасные изделия, молочную продукцию. Если анализировать в процентах, то цены выросли примерно на 7-10%.