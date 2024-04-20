Стало відомо, хто в Україні найбільше заробляє: 100 тисяч не межа

Мінімальна зарплата в Україні 8000 гривень, але так заробляють далеко не всі. Проживаючи в Україні можна мати європейські зарплати, що підтверджують вакансії, які регулярно з’являються на майданчиках з пошуку роботи. Якщо проаналізувати актуальні оголошення, то можна дійти висновку, що найбільше можна заробити бувши програмістом або військовослужбовцем. Перші заробляють в середньому 90 000 гривень щомісяця, а другі можуть мати 100 000+ гривень. Проте поняття ІТ-сфера, чи військова галузь дуже широке, й не всі фахівці можуть претендувати на такі високі винагороди.

Хто заробляє найбільше?

Найвищі зарплати у наступних фахівців ІТ-галузі:

Програмісти Goland – зарплата від 93 000 гривень. . Net- програмісти — 90 000 гривень. Програмісти Java – 85 000 гривень.

Що стосується військових, то найбільше заробляють танкісти (75 000 гривень), дешифрувальники (70 000 гривень), штурмовики (70 000 гривень), артилеристи (70 000 гривень), вогнеметники (70 000 гривень).

Також військові можуть мати премії за бойові завдання, які суттєво збільшують їх зарплатню.

В інших галузях теж можна гарно заробляти

Є й багато інших не менш цікавих вакансій з нижчою, але достойною зарплатою. Для прикладу, гарно платять людям, які володіють якимись іноземними мовами. Вони можуть працевлаштуватись в різноманітні мовні школи, чи займатись репетиторством та заробляти приблизно 40 000 гривень на місяць. Також, гарні зарплати у менеджерів з продажу. На них, до речі, зараз є великий попит. Через те, що менеджери часто працюють на ставку+відсоток їхні зарплати можуть сильно відрізнятися, однак теж сягають позначки 30-40 000 гривень. Неабияк потрібні й водії абсолютно різних категорій. Зарплата сильно варіюється. Водій таксі чи громадського транспорту може заробляти 25-30 000 гривень, а водій-міжнародник вдвічі, а то й втричі більше.