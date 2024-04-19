Популярний овоч пішов у цінове піке в Україні: люди вже перебирають

Ціни в Україні залежать від цілого ряду чинників. Якщо раніше на ціни впливала здебільшого сезонність, то зараз це звісно ж війна, ситуація на фронті, ситуація з електроенергією. Також негативно вплинуло на ціни й підвищення мінімальної зарплати, адже у підприємців збільшилась ця стаття витрат. Відповідно вони хочуть компенсувати це підвищенням цін на товари та послуги. Пройшовшись різними супермаркетами можна помітити, що деякі продукти сильно подорожчали, однак є й такі що стали значно доступніші. Дещо подешевшало вдвічі.

Що подешевшало?

Сильне падіння цін спостерігається на картоплю, яка ще недавно била всі рекорди. Зараз кілограм картоплі коштує в середньому 12-17 гривень, що на 15% менше ніж ще минулого тижня. Експерти кажуть, що через високі ціни попит на картоплю почав різко знижуватись, що й призвело до її здешевлення. Також, багатьох покупців почала не влаштовувати якість картоплі, адже як не крути вона зберігається ще від осені й звісно до цього періоду в ідеальному стані збереглася не вся. Попри свою нинішню вартість, картопля все одно дорожча на майже 3% від тої ціни, яка була в цей час минулого року. Спеціалісти запевняють, що овоч буде й далі дешевшати, адже фермери захочуть розпродати товар до появи нового врожаю.

Також значно подешевшали яйця. Майже всю зиму десяток яєць коштував, в середньому 60 гривень, а зараз можна купити за 35 гривень (тобто вдвічі дешевше). Подешевшала й соняшникова олія. Літр коштує приблизно 43-45 гривень, однак є й вищі ціни — це залежить від виробника та торгової мережі.

Що подорожчало?

Підвищення цін спостерігається на м’ясо, курятину, ковбасні вироби, молочну продукцію. Якщо аналізувати у відсотках, то ціни зросли приблизно на 7-10%.