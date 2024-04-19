В ПФУ сделали заявление: могут быть проблемы с начислением пенсий
У некоторых пенсионеров могут возникнуть проблемы с начислением пенсий. В Пенсионном фонде Украины рассказали, что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить начисления.
Детали
Пенсионеры должны своевременно сообщать органы Пенсионного фонда Украины о некоторых изменениях. Если проигнорировать сроки, то могут возникнуть проблемы и задержки с начислением пенсионных выплат. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.
Пенсионеры могут получать пенсии через отделения Укрпочты или на карточку банков Украины. Чтобы выплаты без проблем поступали на банковский счет, он должен соответствовать определенным параметрам:
- быть открытым в одном из уполномоченных банков;
- счет должен быть открытым именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
- быть действующим, то есть пенсионер должен регулярно обновлять данные.
Чтобы избежать проблем с выплатами, пенсионер должен вовремя информировать Пенсионный фонд об изменении банковских реквизитов или банка.
Сделать это можно самостоятельно при личном обращении в Пенсионный фонд Украины или подать обновленную информацию самостоятельно – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
Чтобы подать заявление в ПФУ для изменения банковских реквизитов в электронном виде, нужно действовать по следующему алгоритму:
- пройти авторизацию на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи;
- в разделе “О пенсионном обеспечении” выбрать пункт “Внесение изменений в пенсионное дело”;
- выбрать пункт “Заявление на изменение реквизитов для выплат (банковские реквизиты или актуальный адрес);;
- заполнить все пункты и загрузить предварительно отсканированные документы – паспорт, идентификационный номер и реквизиты банковского счета;
- проверить внесенные данные, сформировать заявление и подписать его с помощью КЭП;
- нажать кнопку “Отправить в ПФУ”.
Проверить на каком этапе заявление можно в личном кабинете в соответствующем разделе. Выберите раздел “Мои обращения”.
Как альтернатива, можно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда с теми же документами – паспорт, идентификационный код и реквизиты банковского счета.
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