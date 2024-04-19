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В ПФУ сделали заявление: могут быть проблемы с начислением пенсий

20.04.2024
пенсія

У некоторых пенсионеров могут возникнуть проблемы с начислением пенсий. В Пенсионном фонде Украины рассказали, что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить начисления. 

Детали

Пенсионеры должны своевременно сообщать органы Пенсионного фонда Украины о некоторых изменениях. Если проигнорировать сроки, то могут возникнуть проблемы и задержки с начислением пенсионных выплат. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины. 

Пенсионеры могут получать пенсии через отделения Укрпочты или на карточку банков Украины. Чтобы выплаты без проблем поступали на банковский счет, он должен соответствовать определенным параметрам:

  • быть открытым в одном из уполномоченных банков;
  • счет должен быть открытым именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
  • быть действующим, то есть пенсионер должен регулярно обновлять данные. 

Чтобы избежать проблем с выплатами, пенсионер должен вовремя информировать Пенсионный фонд об изменении банковских реквизитов или банка. 

Сделать это можно самостоятельно при личном обращении в Пенсионный фонд Украины или подать обновленную информацию самостоятельно – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. 

Чтобы подать заявление в ПФУ для изменения банковских реквизитов в электронном виде, нужно действовать по следующему алгоритму:

  • пройти авторизацию на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • в разделе “О пенсионном обеспечении” выбрать пункт “Внесение изменений в пенсионное дело”;
  • выбрать пункт “Заявление на изменение реквизитов для выплат (банковские реквизиты или актуальный адрес);;
  • заполнить все пункты и загрузить предварительно отсканированные документы – паспорт, идентификационный номер и реквизиты банковского счета;
  • проверить внесенные данные, сформировать заявление и подписать его с помощью КЭП;
  • нажать кнопку “Отправить в ПФУ”. 

Проверить на каком этапе заявление можно в личном кабинете в соответствующем разделе. Выберите раздел “Мои обращения”. 

Как альтернатива, можно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда с теми же документами – паспорт, идентификационный код и реквизиты банковского счета. 

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20.04.2024
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