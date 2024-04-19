У ПФУ зробили заяву: можуть бути проблеми з нарахуванням пенсій

В деяких пенсіонерів можуть виникнути проблеми з нарахуванням пенсій. В Пенсійному фонді України розповіли, що потрібно зробити вже зараз, щоб зберегти нарахування.

Деталі

Пенсіонери повинні своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України про деякі зміни. Якщо проігнорувати терміни, то можуть виникнути проблеми та затримки з нарахуванням пенсійних виплат. Про це заявили в Пенсійному фонді України.

Загалом пенсіонери можуть отримувати пенсії через відділення Укрпошти або на картку банків України. Щоб виплати без проблем надходили на банківський рахунок, він має відповідати певним параметрам:

бути відкритим в одному з уповноважених банків;

рахунок має бути відкритим саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

бути чинним, тобто пенсіонер повинен регулярно оновлювати дані.

Щоб уникнути проблем з виплатами, пенсіонер повинен вчасно інформувати Пенсійний фонд про зміну банківських реквізитів чи банку.

Зробити це можна самостійно при особистому зверненні до Пенсійного фонду України або подати оновлену інформацію самостійно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву до ПФУ для зміни банківських реквізитів в електронному вигляді, потрібно діяти за наступним алгоритмом:

пройти авторизацію на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

в розділі “Про пенсійне забезпечення” обрати пункт “Внесення змін до пенсійної справи”;

обрати пункт “Заява на зміну реквізитів для виплат (банківські реквізити або актуальна адреса);;

заповнити всі пункти та завантажити попередньо відскановані документи — паспорт, ідентифікацій номер та реквізити банківського рахунку;

перевірити внесені дані, сформувати заяву та підписати її за допомогою КЕП;

натиснути кнопку “Надіслати до ПФУ”.

Перевірити на якому етапі заява можна в особистому кабінеті у відповідному розділі. Оберіть розділ “Мої звернення”.

Як альтернатива, можна особисто звернутися в відділення Пенсійного фонду з тими ж документами — паспорт, ідентифікаційний код та реквізити банківського рахунку.