ПриватБанк раздает клиентам по 5 000 гривен на покупки в Comfy

Один из самых популярных банков Украины запускает выгодную акцию для своих клиентов. Предложение будет действовать до 15 июня.

Детали

Украинские финансовые учреждения нередко радуют своих клиентов и привлекают новых выгодными акциями и предложениями. Очередное и предложил ПриватБанк. Детали акции обнародованы на официальном сайте финансового учреждения.

Кто может получить 5 000 гривен на карту ПриватБанка

Клиенты Привата получили возможность выиграть электронный сертификат Comfy номиналом 5 000 гривен. Всего будет разыграно 20 подарочных сертификатов. Принять участие в акции могут клиенты банка, у которых есть карта Mastercard Business (“Ключ к счету” и/или Корпоративная карта”.

В банке рассказали, что для того, чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на странице акции и в течение одного из этапов оплачивать покупки картой Mastercard Business на общую сумму от пяти тысяч гривен в период с 15 апреля этого года до 15 июня 2024 года. Если у вас нет карты Mastercard Business, то мгновенно получить бесплатную Digital карту можно в мобильном приложении “Приват24 для бизнеса”.

Как подтвердить свое участие в акции

Чтобы стать участником акции, желающим побороться за подарочный сертификат нужно подтвердить участие. Сделать это можно одним из следующих способов:

в предложении, которое присылают клиентам банка в приложении Приват24 или на электронную почту;

на странице акции.

Для участия в акции будут учитываться все расчеты в магазинах и Интернете, а также бесконтактные оплаты через Google Pay и/или Apple Pay картой Mastercard Business.

При этом украинцев призывают проверять информацию на официальном сайте банка, ведь мошенники постоянно ищут новые пути завладения личными данными украинцев. Один из самых распространенных способов – рассылка фейковых сообщений о выигрышах или выплатах со ссылкой на фишинговый сайт.