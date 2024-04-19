ПриватБанк роздає клієнтам по 5 000 гривень на покупки в Comfy

Один з найпопулярніших банків України запускає вигідну акцію для своїх клієнтів. Пропозиція діятиме до 15 червня.

Деталі

Українські фінансові установи нерідко радують своїх клієнтів та приваблюють нових вигідними акціями та пропозиціями. Чергову і запропонував ПриватБанк. Деталі акції оприлюднені на офіційному сайті фінансової установи.

Хто може отримати 5 000 гривень на картку ПриватБанку

Клієнти Привату отримали можливість виграти електронний сертифікат Comfy номіналом 5 000 гривень. Всього буде розіграно 20 подарункових сертифікатів. Взяти участь в акції можуть клієнти банку, у яких є картка Mastercard Business (“Ключ до рахунку” та/або Корпоративна картка”.

В банку розповіли, що для того, щоб взяти участь в акції,потрібно зареєструватися на сторінці акції та протягом одного з етапів оплачувати покупки карткою Mastercard Business на загальну суму від п’яти тисяч гривень в період з 15 квітня цього року до 15 червня 2024 року. Якщо у вас нема картки Mastercard Business, то миттєво отримати безкоштовну Digital картку можна в мобільному додатку “Приват24 для бізнесу”.

Як підтвердити свою участь в акції

Щоб стати учасником акції, бажаючим позмагатися за подарунковий сертифікат потрібно підтвердити участь. Зробити це можна одним із наступних способів:

в пропозиції, яку надсилають клієнтам банку в додатку Приват24 або на електронну пошту;

на сторінці акції.

Для участі в акції будуть враховуватися всі розрахунки в магазинах та Інтернеті, а також безконтактні оплати через Google Pay та/або Apple Pay карткою Mastercard Business.

При цьому українців закликають перевіряти інформацію на офіційному сайті банку, адже шахраї постійно шукають нові шляхи заволодіння особистими даними українців. Один із найпоширеніших способів — розсилка фейкових повідомлень про виграші чи виплати з посиланням на фішинговий сайт, де пропонують внести дані картки.