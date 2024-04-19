Непростые деньки: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля

GSMinfo публикует прогноз на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богат. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы».

Многообещающее начало и весьма спокойное завершение недели сразу с двумя днями потери и истинной потери — в такие дни лучше заниматься отдыхом, расслаблением, и ничего нового и уж тем более важного лучше не начинать, если не хотите попусту потратить время.

Поэтому постарайтесь спланировать неделю так, чтобы успеть все сделать до печального завершения недели, а в пятницу, субботу и воскресенье наслаждаться весенним пением птиц, красотой природы, или любимым сериальчиком, книгой или пластинкой, которую давно хотели послушать.

Понедельник, 22 апреля 2024 года

День Огненного Дракона. Нейтральный день, хорош для проведения презентаций, встреч, обращения за медицинской помощью, начала обучения, перелета, романтических свиданий, планирования. Но не следует планировать на него дела первого уровня важность.

С точки зрения китайской системы, это заключение брачного союза, закладка фундамента, земляные работы, крупнокалиберная деловая активность.

В такой день лучше не путешествовать и быть внимательнее в работе с документами.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Вторник, 23 апреля 2024 года

День Огненной Змеи. Отличный день для земляных работ, закладки фундамента, свадьбы, въезда в новый дом. Это прекрасный день для работы с документами. А если вам довелось в чем-то напортачить, самое время покаяться — в этот день вы сможете избежать наказания или существенно его снизить.

Этот день хорош для примирения, устранения разногласий, а также для разработки секретных планов.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Среда, 24 апреля 2024 года

День Каменной Лошади. Не слишком благоприятный день, лучше посвятить его неэнергозатратным делам. Звезда Свирепый Дух и Пустота Утраты не дают энергиям этого дня проявить свою позитивную сторону.

В такой день тем не менее можно заключить выгодное партнерство, получить помощь от полезных людей. Но в финансовых делах будьте внимательнее — есть риск недополучить желаемую сумму, несмотря на то что сам по себе день сулит успех в инвестициях и торговле.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Четверг, 25 апреля 2024 года

День Земляной Козы. Не подходит ни для каких важных дел, содержит негативные звезды и структуру. В такой день можно тем не менее планировать, заниматься рядовыми финансовыми операциями.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Пятница, 26 апреля 2024 года

День Стальной Обезьяны. День потери — все дела начатые в этот день будут пустой тратой времени. Не следует в такой день совершать импульсивные покупки, принимать важные решения и уж точно намечать на него что-то сколь-нибудь важное для вас — результат вас разочарует.

В такой день лучше всего отдыхать, а все идеи, которые придут в голову, лучше записать и внимательнее рассмотреть в другой день, в котором энергии будут благоприятнее.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Суббота, 27 апреля 2024 года

День Золотой Петух. Еще один день потери, день истинной потери. Крайне желательно в такой день заниматься отдыхом, прогулками на свежем воздухе и не ждать от этого дня слишком многого.

Структура этого дня хороша для отхода от дел и уединения.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Воскресенье, 28 апреля 2024 года

День Водная Собака. Неблагоприятный день, собирает все плохие звезды и пытается «лаять» на дракона в год дракона и месяца дракона.

Учитывая структуру этого дня, постарайтесь не вступать ни в какие конфликты, поскольку есть риск что они разрастутся во что-то очень большое. День может быть хорош для рыбалки или охоты, тем не менее.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.