Киевстар отменяет плату за интернет: как воспользоваться услугой

Популярный мобильный оператор – Киевстар изменил правила оплаты за интернет. Рассказываем, что нужно знать и как воспользоваться выгодой.

Как получить интернет от Киевстар бесплатно

Мобильный оператор сейчас ведет войну за своих клиентов, поэтому часто предлагает немало выгодных тарифов и услуг. На этот раз некоторые абоненты могут не платить за Интернет. О том, как воспользоваться этой возможностью рассказали в Ки\встар на официальной странице в Facebook.

В компании обратились к украинцам, которые впервые подключили Домашний Интернет или переходят на новый тариф. Такие абоненты могут получить ознакомительный доступ к интернету на скорости до 1 Гб в/с в тарифе “Безлим LOVE UA” первые 3 месяца без допоат. Дальше оплачивайте всего 50 гривен в месяц.

Услуга активируется автоматически, если она доступна по вашему адресу.

Как активировать тариф

Чтобы подключить этот выгодный тариф на вашем счету должно быть 100 гривен. Это стартовый платеж. Из него будет высчитана месячная плата.

В первый месяц пользования плата за Домашний интернет будет взиматься лишь за то количество дней, которые остались до конца месяца. Далее средства будут взимать с лицевого счета первого числа каждого месяца.

Напомним, что с 17 апреля этого года для всех абонентов Ки\встар будет доступна обновленная услуга Идеальный роуминг. С ней абоненты смогут и в дальнейшем общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира:

теперь пакет будет действовать пока вы не исчерпаете все бонусы – максимум три года, если бонусы закончатся раньше — пакет отключится и продолжат действовать обычные условия;

подключить одновременно можно сразу несколько пакетов – максимум три заявки на 3 дня.

Новые условия будут действовать для абонентов, которые подключат услугу Идеальный роуминг с 17 апреля этого года.