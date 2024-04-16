Київстар скасовує плату за інтернет: як скористатися послугою

Популярний мобільний оператор — Київстар змінив правила оплати за інтернет. Розповідаємо, що потрібно знати та як скористатися вигодою.

Як отримати інтернет від Київстар безкоштовно

Мобільний оператор зараз веде війну за своїх клієнтів, тому часто пропонує чимало вигідних тарифів та послуг. Цього разу деякі абоненти можуть не платити за Інтернет. Про те, як скористатися цією можливістю розповіли в Ки\встар на офіційній сторінці у Facebook.

В компанії звернулися до українців, які вперше підключили Домашній Інтернет або переходять на новий тариф. Такі абоненти можуть отримати знайомлювальний доступ до інтернету на швидкості до 1 Гб в/с в тарифі “Безлім LOVE UA” перші 3 місяці без допоат. Далі споачуйте лше 50 гривень на місяць.

Послуга активується автоматично, якщо вона доступна за вашою адресою.

Як активувати тариф

Щоб підключити цей вигідний тариф на вашому рахунку повинно бути 100 гривень. Це стартовий платіж. З нього буде вирахувати місячна плата.

В перший місяць користування плата за Домашній інтернет буде стягуватися лише за ту кількість днів, які залишилися до кінця місяця. Далі кошти будуть стягувати з особового рахунку першого числа кожного місяця.

Нагадаємо, що з 17 квітня ього року для всіх абонентів Ки\встар буде доступна оновлена послуга Ідеальний роумінг. З нею абоненти зможуть і надалі спілкуватися за вигідними тарифами в більшості країн світу:

тепер пакет діятиме поки ви не вичерпаєте всі бонуси — максимум три роки, якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і продовжать діяти звичайні умови;

підключити одночасно можна одразу кілька пакетів — максимум три заявки на 3 днів.

Нові умови будуть діяти для абонентів, які підключать послугу Ідеальний роумінг з 17 квітня 2024 року. Ті, у кого підключені інші послуги, зможуть користуватися ними до кінця дії пакету.