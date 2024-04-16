В Україні різко зменшилася кількість пенсіонерів: офіційна заявка Пенсійного фонду

В Україні з першго січня по перше квітня кількість отримувачів пенсій скоротилася на 361 832 особи. Тобто, якщо на початку року пенсію отримувачів пенсій було 10 мільйонів 516 тисяч осіб то зараз таких людей лише 10 мільйонів 154 тисячі.

Про це офіційно заявили в Пенсійному фонді України.

Деталі

За даними Пенсійного фонду України в Києві середній розмір пенсії складає 7 тисяч 800 гривень. Це найвищий показник по країні.

друге місце за рівнем пенсійних виплат посідає Рівненська область — 7 тисяч 200 гривень;

третю сходинку посіла Донецька область, де середня пенсійна виплата складає рівно 7 тисяч гривень.

Водночас середня пенсія по країні складає 5 тисяч 743 гривні.

Найменші пенсії отримують пенсіонери в Тернопільській області — лише 4 тисяч 399 гривень на місяць.

Загальна кількість пенсіонерів зараз склада 10 мільйонів 154 тисяч 705 осіб. Середня пенсія з початку року зросла на 358 гривень, з 5 тисяч 385 гривень до 5 743 гривень.

Нагадаємо, що українцям з першого квітня провели перерахунок пенсійних виплат через зростання мінімалки. Тобто підвищення мінімальної заробітної плати з 7 тисяч 100 гривень до 8 тисяч гривень призвело до гарантованого хзростанній пенсій для певних категорій населення з 2 840 грн до 3 200 грн.

Зазначимо, що в Україні для отримання пенсійної виплати потрібно мати не менш 15 років страхового стажу. Тож українці, які не зуміли накопичити страховий стаж не мають права на отримання щомісячних виплат. При цьому держава буде змушена сплачувати таким людям соціальну допомогу.

Додамо, що в результаті індексації українські пенсіонери в середньому отримали по 300 гривень. Це досить мізерна сума, особливо зважаючи на стрімке зростання цін на товари першої необхідності. Також надбавку отримають працюючі пенсіонери, але лише в червні, адже лише наприкінці травня Пенсійний фонд України отримає дані про сплату єдиного соціального внеску.