В Украине резко уменьшилось количество пенсионеров: официальная заявка Пенсионного фонда

В Украине с первого января по первое апреля количество получателей пенсий сократилось на 361 832 человека. То есть, если в начале года пенсию получателей пенсий было 10 миллионов 516 тысяч человек то сейчас таких людей только 10 миллионов 154 тысячи.

Об этом официально заявили в Пенсионном фонде Украины.

Детали

По данным Пенсионного фонда Украины в Киеве средний размер пенсии составляет 7 тысяч 800 гривен. Это самый высокий показатель по стране.

второе место по уровню пенсионных выплат занимает Ровенская область – 7 тысяч 200 гривен;

третью строчку заняла Донецкая область, где средняя пенсионная выплата составляет ровно 7 тысяч гривен.

В то же время средняя пенсия по стране составляет 5 тысяч 743 гривны.

Самые маленькие пенсии получают пенсионеры в Тернопольской области – всего 4 тысяч 399 гривен.

Общее количество пенсионеров сейчас составляет 10 миллионов 154 тысяч 705 человек. Средняя пенсия с начала года выросла на 358 гривен, с 5 тысяч 385 гривен до 5 743 гривен.

Напомним, что украинцам с первого апреля провели перерасчет пенсионных выплат из-за роста минималки. То есть повышение минимальной заработной платы с 7 тысяч 100 гривен до 8 тысяч гривен привело к гарантированному хзростанний пенсий для определенных категорий населения с 2 840 грн до 3 200 грн.

Отметим, что в Украине для получения пенсионной выплаты нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Поэтому украинцы, которые не сумели накопить страховой стаж не имеют права на получение ежемесячных выплат. При этом государство будет вынуждено платить таким людям социальную помощь.

Добавим, что в результате индексации украинские пенсионеры в среднем получили по 300 гривен. Это довольно мизерная сумма, особенно учитывая стремительный рост цен на товары первой необходимости. Также надбавку получат работающие пенсионеры, но только в июне, ведь только в конце мая Пенсионный фонд получит данные об уплате единого социального взноса.