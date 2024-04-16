Для розрахунку пенсій застосовуватимуть єдину формулу: хто може отримувати по 10 000 у місяць?

В Україні пенсії розраховуються за спеціальною формулою куди вносять дані про стаж та розмір заробітної плати. Чим вищу зарплату отримувала особа впродовж трудового періоду, тим вищою буде пенсія. Наразі формула для розрахунку пенсії єдина: потрібно брати дані про зарплату за останні три роки, потім множити на відношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%. Також, приблизний розмір пенсії можна дізнатись скориставшись спеціальним калькулятором на сайті ПФУ.

Хто буде отримувати 10 000 гривень і більше?

Мінімальна пенсія в Україні становить 3200 гривень. Така сума стала актуальною від початку квітня, адже підвищили мінімальну зарплату до 8000 гривень, а ці дві виплати взаємопов’язані. Мінімальну пенсію отримують ті громадяни, які оподатковували мінімальну зарплату. Навіть за умови, якщо зарплата була високою, але її частину роботодавець видавав у конверті.

Середня пенсія по Україні становить 5500 гривень, ну а ті особи, які офіційно отримували зарплату вдвічі вищу за середню по Україні матимуть 10 000 гривень пенсії й більше.

Також важливе нагадування, що цьогоріч аби вийти на пенсію у 60 років вже недостатньо мати 30 років стажу. Потрібно мати 31 рік, й ця вимога щороку зростатиме. Тобто у 2028 році мінімальний стаж становитиме 35 років.

В яких областях отримують найвищі пенсії?

Згідно з оновленою статистикою від Пенсійного Фонду найбільші пенсії отримують мешканці Києва, а також Рівненської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Там середня пенсія коливається від 6500 до 8000 гривень. Найменші виплати отримують мешканці Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей. Суми варіюються в межах 4200-4500 гривень.