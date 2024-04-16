Для расчета пенсий будет применяться единая формула: кто может получать по 10 000 в месяц?

В Украине пенсии рассчитываются по специальной формуле, куда вносят данные о стаже и размере заработной платы. Чем выше зарплату получало лицо в течение трудового периода, тем выше будет пенсия. Сейчас формула для расчета пенсии едина: нужно брать данные о зарплате за последние три года, затем умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Также, приблизительный размер пенсии можно узнать, воспользовавшись специальным калькулятором на сайте ПФУ.

Кто будет получать 10 000 гривен и больше?

Минимальная пенсия составляет 3200 гривен. Такая сумма стала актуальна с начала апреля, ведь повысили минимальную зарплату до 8000 гривен, а эти две выплаты взаимосвязаны. Минимальную пенсию получают те граждане, которые облагали налогом минимальную зарплату. Даже при условии, что зарплата была высокой, но ее часть работодатель выдавал в конверте.

Средняя пенсия по Украине составляет 5500 гривен, ну а те лица, которые официально получали зарплату вдвое выше средней по Украине, получат 10 000 гривен пенсии и более.

Также важно напоминание, что в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, уже недостаточно иметь 30 лет стажа. Нужно иметь 31 год, и это требование будет ежегодно расти. То есть в 2028 году минимальный стаж составит 35 лет.

В каких областях получают самые высокие пенсии?

Согласно обновленной статистике, от Пенсионного Фонда наибольшие пенсии получают жители Киева, а также Ровенской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей. Там средняя пенсия колеблется от 6500 до 8000 гривен. Наименьшие выплаты получают жители Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей. Суммы варьируются в пределах 4200–4500 гривен.