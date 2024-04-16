Названо перелік причин, які дозволяють не приходити в ТЦК після отримання повістки

Верховна Рада України затвердила оновлений законопроєкт про мобілізацію, а вчора 16 квітня Президент України його підписав. Тепер рівно через місяць закон вступить в дію, а з ним й всі оновлення, які в ньому прописані. Зокрема, чимало пунктів стосуються й вручення повісток. Відтак, вони можуть бути лише паперовими, в електронному вигляді повісток не буде. Після того, як особа отримала повістку вона зобов’язана у зазначений термін з’явитися у ТЦК інакше отримає статус ухилянта, а таким особам будуть обмежувати право керувати транспортним засобом. Проте є й ряд причин, коли можна не йти в ТЦК, або ж як мінімум перенести свій візит на інший день.

Що дозволяє не йти в ТЦК?

Запрошення в ТЦК можна проігнорувати лише за наявності поважних на те причин. Зокрема, це різні захворювання. Проте повинне бути підтвердження від лікаря, що ви дійсно хворієте. Також до переліку причин внесено стихійні лиха, або ж наслідки бойових дій, які змусили людину перенести свій візит. До переліку поважних причин також внесли втрату близьких родичів.

У всіх інших випадках військовозобов’язані повинні з’явитися та оновити дані, чи пройти військово-лікарську комісію. Мета візиту в ТЦК буде прописана у повістці.

Як тепер відбуватиметься мобілізація?

Оновлений закон передбачає багато змін. Зокрема відтепер:

Знижено мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Студенти більше не мають права на відстрочку за виключенням якщо мова про першу освіту. Всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу поліції або представників ТЦК. Жінок мобілізувати не будуть, хіба на добровільній основі. Після того, як закон вступить в дію, усі обмежено придатні впродовж 9 місяців мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Також, якщо в особи є в наявності два та більше автомобіля, то їх можуть вилучати на потреби ЗСУ. Не стосується це тих в кого одне авто.