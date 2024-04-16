Назван перечень причин, позволяющих не приходить в ТЦК после получения повестки
Верховная Рада Украины утвердила обновленный законопроект о мобилизации, а вчера 16 апреля Президент Украины подписал его. Теперь ровно через месяц закон вступит в действие, а с ним и все прописанные в нем обновления. В частности, многие пункты касаются и вручения повесток. Следовательно, они могут быть только бумажными, в электронном виде повесток не будет. После того как лицо получило повестку, оно обязано в указанный срок явиться в ТЦК иначе получит статус уклоняющегося, а таким лицам будут ограничивать право управлять транспортным средством. Однако есть и ряд причин, когда можно не идти в ТЦК, или как минимум перенести свой визит на другой день.
Что позволяет не идти в ТЦК?
Приглашение в ТЦК можно проигнорировать только при наличии уважительных причин. В частности, это разные заболевания. Однако должно быть подтверждение от врача, что вы действительно болеете. Также в перечень причин внесены стихийные бедствия или последствия боевых действий, которые заставили человека перенести свой визит. В список уважительных причин также внесли потерю близких родственников.
Во всех остальных случаях военнообязанные должны появиться и обновить данные или пройти военно-врачебную комиссию. Цель визита в ТЦК будет прописана в повестке.
Как теперь будет происходить мобилизация?
Обновленный закон предусматривает множество изменений. В частности, отныне:
- Снижен мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.
- Студенты больше не имеют права на отсрочку за исключением если речь идет о первом образовании.
- Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или представителей ТЦК.
- Женщин мобилизовать не будут, разве что на добровольной основе.
- После того, как закон вступит в силу, все ограниченно пригодные в течение 9 месяцев должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Также, если у человека есть два и более автомобиля, то их могут изымать на нужды ВСУ. Не касается это тех, у кого одно авто.
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