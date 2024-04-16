Колекціонери готові платити 20 000 гривень за українську монету: як виглядає дорогоцінний екземпляр?

Серед українців є дуже багато людей, які колекціонують різноманітні монети. Це можуть бути як рідкісні та дуже старовинні монети з різних епох і різних народів, так і звичайні з першого погляду українські копійки 1992, 2001 та інших років. Наприклад, наразі відомо, що нумізмати готові платити 20 000 гривень за монету номіналом в 1 гривню. Мова про екземпляр виготовлений у 1992 році різновиду 1.1 Ааг. Він відрізняється гладким гуртом та залежно від стану монети за неї можна вторгувати від 10 000 до 20 000 гривень.

“На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються “незакінченими”, – зазначають фахівці.

Найдорожче оцінюють монети, які не були в обігу. І чим гірший стан, тим нижчою буде вартість.

Які монети теж цінуються?

Окрім цієї гривні є й безліч інших монет, що можна вигідно продати. Наприклад, непогану ціну мають монети номіналом в 1 гривню 1995 року випуску різновиду 1Баг. Вони теж відрізняються гладким гуртом та оцінюються у 7000-9000 гривень. Цінується й 1 гривня 2001 року випуску різновиду 1АДг. За неї пропонують 5000 гривень і її особливість теж полягає у наявності гладкого гурту.

“Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті у дешевшої гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: в оригінала вага 6,8 грама, діаметр 26 мм“, – попереджають фахівці.

Крім цього вигідно продати можна й монети номіналом в 1 копійку, 5, 10, 50 копійок тощо. Переважно цінуються копійки, які мають заводський брак, або ж були випущені в обмеженій кількості. Наприклад, інколи НБУ випускав тестові монети в екземплярі 5000 штук. Саме за подібними копійками сьогодні й полюють нумізмати.