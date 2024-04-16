Желтые пятна на подушках исчезнут навсегда: эксперт по уборке поделилась лайфхаком
Во сне люди потеют, особенно летом. Конечно, естественные реакции человека изменить невозможно. Но при этом видеть желтые пятна на подушках не хочется. Британский эксперт по уборке Джессика Хенли поделилась с украинками простым лайфхаком, как избавиться от желтых пятен на подушках.
Помогут солнце и сода
В первую очередь эксперты советуют лдям с сильным потоотделением приобрести водонепроницаемые наволочки и менять их еженедельно. В таком случае на подушке не будет грибка и плесени.
Кроме того, нужно стирать подушки и одеяла минимум трижды в год и сушить их на солнце. Ультрафиолетовое излучение убивает большинство вредных микроорганизмов и неплохо отбеливает ткань.
Еще один вариант очистки подушек предусматривает использование обычной пищевой соды. В перерывах между стирками, то есть хотя бы раз в месяц нужно освежать подушку содой. Действовать нужно так:
- тонким слоем посыпать поверхность подушки обычной содой;
- оставьте подушку в таком виде хотя бы на два-три часа, а лучше на весь день;
- удалите соду с подушки с помощью пылесоса.
Вы заметите, что подушки стали значительно чище.
Напомним, что недавно украинцам рассказали, зачем добавлять обычную поваренную соль в стиральную машинку во время каждой стирки. Оказывается соль выполняет роль кондиционера для белья – смягчает ткань, убирает грязь и неприятные запахи. То есть достаточно добавить две или три ложки соли прямо в барабан стиральной машинки.
Также некоторые хозяйки сыплют соль в унитаз и умывальник для профилактики загрязнений. Также сода и уксус помогут избавиться от известкового налета и других видов загрязнений. Поэтому совсем не обязательно использовать дорогие моющие средства из магазина. На самом деле доступные и дешевые ингредиенты часто едва ли не эффективнее химических средств. К тому же они абсолютно безопасны.
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