Жовті плями на подушках зникнуть назавжди: експерт з прибирання поділилась лайфхаком

Уві сні люди пітніють, особливо влітку. Звісно, природні реакці людини змінити неможливо. Але при цьому бачити жовті плями та подушках не хочеться. Британський експерт з прибирання Джесіка Хенлі поділилась з українками простим лайфхаком, як позбутися жовтих плям на подушках.

Допоможуть сонце та сода

В першу чергу експерти радять лдям зі сильним потовиділеням придбати водонепроникні наволочки та змінювати їх щотижня. В такому разі на подушці не буде грибка та плісняви.

Крім того, потрібно прати подушки та ковдри щонайменше тричі на рік та сушити їх на сонці. Ультрафіолетове випромінювання вбиває більшість шкідливих мікроорганізмів та непогано відбілює тканину.

Ще один варіант очищення подушок передбачає використання звичайної харчової соди. В перервах між праннями, тобто хоча б раз на місяць потрібно освіжати подушку содою. Діяти потрібно так:

тонким шаром посипати поверхню подушки звичайною содою;

залиште подушку в такому вигляді хоча б на дві-три години, а краще на весь день;

видаліть соду з подушки за допомогою пилососа.

Ви помітите, що подушки стали значно чистішими.

Нагадаємо, що недавно українцям розповіли, навіщо додавати звичайну кухонну сіль в пральну машинку під час кожного прання. Виявляється сіль виконує роль кондиціонера для білмзни — пом’якшує тканину, прибирає бруд та неприємні запахи. Тобто достатньо додати дві чи три ложки солі прямо в барабан пральної машинки.

Також деякі господині сиплють сіль в унітаз та умивальник для профілактики забруденень. Також сода та оцет допоможуть позбутися вапняного нальоту та інших видів забрудень. Тож зовсім не обовязково використовувати дорогі миючі засоби з магазину. Насправді доступні та дешеві інгредієнти часто чи не ефективніші за хімічні засоби. До того ж вони абсолютно безпечні.