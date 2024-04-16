Почти как в Европе: стало известно насколько подорожает стоимость электроэнергии

Уже в ближайшее время Украина догонит европейские страны по ценам на электроэнергию. Об этом заявил эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко.

Уже скоро украинцы будут платить за электроэнергию так же, как жители богатых европейских стран. С новым тарифом немало украинских семей будут пользоваться светом только при крайней необходимости.

Детали

Тариф на электроэнергию может вырасти уже в ближайшее время. Окончательную цифру еще не назвали, но Минэнерго планирует повышение до 3.5 гривны за кВт\ч. По стоимости электроэнергии Украина догонит Норвегию, Венгрию и Сербию. В этом убежден эксперт Олег Попенко.

Поэтому, если один кВт будет стоить 3,5 гривны, то это почти европейская цена. Столько платят поляки. Но при условии, что их ежемесячное потребление не превышает 175 кВт. Примерно столько потребляет 80% украинских домохозяйств.

Однако в вышеперечисленных странах заработные платы минимум втрое выше украинцев, а в Норвегии вообще почти в десять раз. на сегодняшний день украинцы могут купить наименьшее количество кВт относительно уровня зарплаты. Это называется энергетическая бедность. После очередного повышения тарифа большинство семей будут пользоваться электроэнергией только дозировано.

Что говорят в Минэнерго

Ранее сообщалось, что власти рассматривают вариант повышения тарифов этим летом во избежание отключений электроэнергии. Об этом рассказывал Минстр энергетики Украины Герман Галущенко. Позже в Минэнерго заявляли о возможном повышении цен.

В ведомстве обращают внимание на то, что в медиа массово начали распространять новости о повышении тарифов на электричество, ссылаясь на интервью министра агентству Bloomberg. Журналистов просят внимательно читать первоисточник и не манипулировать на заголовках.

Однако такие заявления Минэнерго не означают, что стоимость не поднимется. Вероятно уже этим летом цифры в платежках вырастут. Это вынужденный шаг из-за возобновления атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру.