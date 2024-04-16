Майже як в Європі: стало відомо наскільки здорожчає вартість електроенергії

00Вже найближчим часом Україна наздожене європейські країни за цінами на електроенергію. Про це заявив експерт з питань житлово-комунальних послуг Олег Попенко.

Вже скоро українці будуть платити за електроенергію так само, як ителі багатих європейських країн. З новим тарифом чимало українських родин будуть користуватися світлом лише за крайньої потреби.

Деталі

Тариф на електроенергію може зрости вже найближчим часом. Остаточну цифру ще не назвали, але Міненерго планує підвищення до 3.5 гривні за кВт\год. За вартістю електроенергії Україна наздожене Норвегію, Угорщину та Сербію. В цьому переконаний експерт Олег Попенко.

Тож, якщо один кВт коштуватиме 3,5 гривні, то це майже європейська ціна. Стільки сплачують поляки. Але за умови, що їхнє щомісячне споживання не перевищує 175 кВт. Приблизно стільки споживає 80% українськихдомогосподарств.

Однак в вищеперерахованих країнах заробітні плати щонайменше втричі визі за українців, а в Норвегії взагалі майже в десять разів. на сьогожні українці можуть купити найменшу кількість кВт відносно рівня зарплати. Це зветься енергетична бідність. Після чергового підвищення тарифу більшість родин будуть користуватися електроенергєю тільки дозовано.

Що кажуть в Міненерго

Раніше повідомлялося, що влада розглядає варіант підвищення тарифів цього літа для уникнення відключень електроенергії. Про це розповідав Мінстр енергетики України Герман Галущенко. Пізніше в Міненерго заявляли про можливе підвищення цін.

У відомстві звертають увагу на те, що в медіа масово почали ширити новини про підвищення тарифів на електрику, посилаючись на інтерв’ю міністра агентству Bloomberg. Журналістів просять уважно читати першоджерело та не маніпулювати на заголовках.

Однак такі заяви Міненерго не означають, що вартість не піднуміть. Ймовірно вже цього літа цифри в платіжках зростуть. Це вимушений крок через поновлення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру.