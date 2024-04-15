Плесень исчезнет навсегда: работник клининга рассказал, как избавиться от грибка в ванной

Плесень в ванной комнате – это распространенная проблема, с которой сталкиваются в частных домах и квартирах. Грибок не только портит вид помещения, но и несет серьезную угрозу здоровью. К счастью, существует дешевый и доступный метод борьбы с плесенью – это обычная пищевая сода.

Избавляемся от плесени быстро и легко

Чтобы удалить грибок с плитки, нужно начать с подготовки:

сначала следует смочить плитку в ванной водой, так сода будет лучше взаимодействовать с поверхностью и лучше удалять загрязнения;

возьмите влажную губку для мытья посуды и хорошенько протрите ею всю поверхность плитки. Сода работает как мягкий абразив, который поможет избавиться от плесени без повреждения поверхности;

очистить швы между плиткой поможет старая зубная щетка, возьмите немного соды на щетку и пройдитесь по всем швам. Так вы не только избавитесь от грибка, но и вернете яркость и свежесть;

после обработки содой хорошо промойте плитку водой и вытрите насухо, влагу лучше не оставлять, чтобы она не стала причиной повторного появления плесени.

В общем лучше не ждать появления грибка, а для профилактики периодически мыть плитку с добавлением соды.

Дополнительные советы

Придерживайтесь нескольких простых правил, чтобы избежать появления плесени в доме:

регулярно проветривайте ванную комнату и/или пользуйтесь осушителями воздуха, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха;

после принятия душа или ванной вытирайте стены и пол насухо;

убедитесь, что в ванной комнате не протекают краны, ведь лишняя влага – это первая причина появления плесени.

Как видите, обычная пищевая сода позволяет эффективно очищать плитку в ванной. Это натуральное средство не только уничтожает грибок, но и убирает неприятный запах. При этом она нисколько не уступает разнообразным химическим средствам для ванной, которые кстати стоят недешево.