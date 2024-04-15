Пліснява зникне назавжди: працівник клінінгу розповів, як позбутися грибка в ванній

Пліснява в ванній кімнаті — це поширена проблема, з якою стикають в приватних будинках та квартирах. Грибок не тільки псує вигляд приміщення, але й несе серйозну загрозу здоровю. На щастя, існує дешевий та доступний метод боротьби з пліснявою — це звичайна харчова сода.

Позбуваємося плісняви швидко та легко

Щоб видалити грибок з плитки, потрібно почати з підготовки:

спочатку слід змочити плитку в ванній водою, так сода краще взаємодіятиме з поверхнею та краще видалятиме забруднення;

візьміть вологу губку для миття посуду та добряче протріть нею всю поверхню плитки. Сода працює як мякий абразив, який допоможе позбутися плісняви без пошкодження поверхні;

очистити шви між плиткою допоможе стара зубна щітка, візьміть трохи соди на щітку та пройдіться по всіх швах. Так ви не лише позбудетеся грибка, але й повернете яскравість та свіжість;

після обробки содою добре промийте плитку водою та витріть насуху, вологу краще не залишати, щоб вона не стала причиною повторної появи плісняви.

Загалом краще не чекати появи грибка, а для профілактики періодично мити плитку з додаванням соди.

Додаткові поради

Дотримуйтеся кількох простих правил, щоб уникнути появи плісняви в домі:

регулярно провітрюйте ванну кімнату та/або користуйтеся осушувачами повітря, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості повітря;

після приймання душу чи ванної витирайти стіни та підлогу насухо;

переконайтеся, що в ванній кімнаті не протікають крани, адже зайва волога — це перша причина появи плісняви.

Як бачите, звичайна харчова сода дозволяє ефективно очищати плитку в ванній. Цей натуральний засіб не лише знищує грибок, але й прибирає неприємний запах. При цьому вона анітрохи не поступається різноманітним хімічним засобам для ванної, які до речі коштують недешево.