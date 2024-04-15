Касается всех ВПЛ: Кабмин сообщил о важном нововведении

Для внутренне перемещенных осию изменят правила оформления денежной помощи. Об этом нововведении сообщили в Кабинете Министров Украины.

Документы о составе семьи теперь обязательно будут учитывать при начислении выплат для ВПЛ. Для этого официально разработают единую форму соответствующей справки, которую будут принимать в управлении социальной защиты. Сейчас эта справка имеет произвольную форму, которая должна быть утверждена местными властями. То есть документы могут и не принимать. Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Люди массово жалуются на отказы

Люди должны получать выплаты ВПЛ даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории. Об этом завила руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук.

Граждане периодически подают жалобы на то, что при оформлении документов для выплат ВПЛ не учитывают акты обследования по составу семьи. Верещук поручила разработать единую форму для соответствующего документа.

Согласно нововведению, акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющий дома или другие коммунальные предприятия. Сейчас форма этого документа произвольная, но она должна утверждаться местными органами власти.

Справка ВПЛ для всей семьи

После обновления в приложении “Дія” добавилась возможность оформить справку о статусе ВПЛ и денежную помощь для всей семьи через одно заявление. Теперь можно подавать только одно заявление и оформить выплаты для детей, которые родились после смены места жительства на одну банковскую карту.

Инструкция:

обновить приложение “Дія” на устройстве и пройти авторизацию;

перейти в раздел “Сервисы” и выбрать опцию “Получить статус ВПЛ”;

указать текущее местонахождение и подтвердить геолокацию в приложении;

указать данные обо всех членах семьи, которые изменили место жительства;

выбрать карту “еПоддержка” для получения денежной помощи;

указать вид помощи, который вам нужен, и оставить контактные данные.

Справка ВПЛ будет доступна в разделе “Документы” в приложении, а средства поступят на карту “еПоддержка”.