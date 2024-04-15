Стосується всіх ВПО: Кабмін повідомив про важливе нововведення

Для внутрішньо переміщених осію змінять правила оформлення грошової допомоги. Про це нововведення повідомили в Кабінеті Міністрів України.

Документи про склад сім’ї тепер обов’язково будуть враховувати при нарахуванні виплат для ВПО. Для цього офіційно розроблять єдину форму відповідної довідку, яку прийматимуть в управлінні соціального захисту. Зараз ця довідка має довільну форму, яка повинна бути затверджена місцевою владою. Тобто документи можуть і не приймати. Про це повідомили в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Люди масово скаржаться на відмови

Люди повинні отримувати виплати ВПО навіть якщо члени їх сімей не продивають разом з ними на підконтрольній території. Про це завила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Громадяни періодично подають скарги на те, що при оформленні документів для виплат ВПО не врахрвують акти обстеження за складом сім’ї. Верещук доручила розробити єдину форму для відповідного документа.

Відповідно до нововвдення, акт обстеження складу сім’ї можуть видати ОСББ, управлюячий будинку або інші комунальні підприємства. Зараз форма цього докумета довільа, але вона повинна затверджуватися місцевими органами влади.

Довідка ВПО для всієї сім’ї

Після оновлення в додатку “Дія” додалась можливість оформити довідку про статус ВПО та грошову допомогу для всієї сім’ї через одну заяву. Тепер можна подавати лише одну заяву та оформити виплати для дітей, які народилися після зміни місця проживання на одну банківську картку.

Інструкція:

оновитм додаток “Дія” на пристрої та пройти авторизацію;

перейти у розділ “Сервіси” та обрати опцію “Отримати статус ВПО”;

вказати поточне місцеперебування та підтвердити геолокацію в додатку;

вказати дані про всіх членів сім’ї, які змінили місце проживання;

обрати картку “єПідтримка” для отримання грошової допомоги;

вказати вид допомоги, який вам потрібен, та залишити контактні дані.

Довідка ВПО буде доступна в розділі “Документи” в додатку, а кошти надійдуть на картку “єПідтримка”.