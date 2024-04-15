В Украину приближается мощный циклон: в каких областях еще будут наблюдаться заморозки?

Весна в этом году выдалась очень ранней и теплой. Из-за аномального тепла уже повсюду расцвели деревья, а в некоторых регионах они уже даже отцветают. Кое-кто говорит, что это не слишком хорошо, ведь апрель не является стабильным в плане погоды и она может резко меняться. Мол, если сейчас сильно упадет температура воздуха, тем более ударят заморозки, то весь этот цвет пропадет, как и потенциальный урожай. К сожалению, подобный сценарий действительно имеет место, ведь на Украину надвигается мощный циклон, который принесет похолодание, дожди, а кое-где и заморозки. Каким регионам больше всего перепадет?

Больше всего испортится погода в западных областях

Больше всего дождей выпадет в западных регионах. В северных областях дождей будет меньше, однако будет сильный ветер. На Востоке будет примерно такая же погода, как и последние несколько дней, разве что будет дождь. Теплее всего и абсолютно солнечно будет в южных областях, там столбики термометров поднимутся даже до 26 градусов. На остальной территории температура воздуха будет колебаться от 12 до 20 градусов тепла. Холоднее всего будет в западных и северных регионах, и именно на западе прогнозируют снижение температуры ночью до нуля, или даже до 1 градуса. Однако такое похолодание обещают через 5-6 дней, поэтому есть большая вероятность, что ближе к этой дате прогноз еще немного изменится.

Как отмечают сами синоптики, детально спрогнозировать погоду можно максимум на три дня, а на все последующие дни прогноз более приблизительный и незначительное колебание градусов вверх или вниз может наблюдаться.

В целом, по мнению экспертов, весна уже окончательно пришла в Украину. Как минимум затяжных холодов или тем более снега не прогнозируют. Если и будет наблюдаться похолодание, то оно продлится несколько дней и снова будет сменяться теплой и солнечной погодой.