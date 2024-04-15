До України наближається потужний циклон: в яких областях ще будуть спостерігатися заморозки?

16Весна цьогоріч видалася дуже ранньою та теплою. Через аномальне тепло вже повсюди розцвіли дерева, а в деяких регіонах вони вже навіть відцвітають. Дехто каже, що це не надто добре, адже квітень не є стабільним в плані погоди і вона може різко змінюватися. Мовляв, якщо зараз сильно впаде температура повітря, чи тим паче вдарять заморозки, то весь цей цвіт пропаде, як і потенційний врожай. На жаль подібний сценарій дійсно має місце, адже на Україну насувається потужний циклон, який принесе похолодання, дощі, а подекуди й заморозки. Яким регіонам перепаде найбільше?

Найбільше зіпсується погода у західних областях

Найбільше дощів випаде в західних регіонах. В північних областях дощів буде менше, проте спостерігатиметься сильний вітер. На Сході буде приблизно така ж погода, як і останні кілька днів, хіба що перемінно дощитиме. Найтепліше й абсолютно сонячно буде у південних областях, там стовпчики термометрів підіймуться навіть до 26 градусів. На решті території температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Найхолодніше буде у західних та північних регіонах, і саме на заході прогнозують зниження температури вночі до нуля, або навіть до 1 градуса. Однак таке похолодання обіцяють аж через 5-6 днів, тож є велика ймовірність, що ближче до цієї дати прогноз ще трішки зміниться.

Як зазначають самі синоптики, детально спрогнозувати погоду можна максимум на три дні, а на всі наступні дні прогноз більше приблизний і незначне коливання градусів вверх або вниз може спостерігатися.

Загалом, на думку експертів весна вже остаточно прийшла в Україну. Як мінімум затяжних холодів чи тим паче снігу не прогнозують. Якщо й спостерігатиметься похолодання, то воно триватиме кілька днів і знову змінюватиметься теплою та сонячною погодою.