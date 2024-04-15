Укрзалізниця змінила правила купівлі квитків на потяги: що треба знати?

Під час війни потяги стали одним з найпопулярніших видів транспорту. Аеропорти не працюють, а автобусами багатьом не зручно пересуватися особливо на тривалі відстані. Щоденно потягами пересуваються тисячі українців, й левова частки з них прямує залізничним транспортом закордон. Для всіх тих, хто часто подорожує потягом, або ж планує це зробити найближчим часом Укрзалізниця запустила корисну опцію. Відтепер можна завантажити додаток в котрому є функція моніторингу квитків у потрібному напрямку, та можливість їх автовикупу.

Як це працюватиме?

Для початку користувачам потрібно завантажити спеціальний додаток та зареєструватися в ньому за допомогою Дія.Підпис. Далі вводите напрямок у котрому вам потрібні квитки та вмикаєте функцію моніторингу. Як тільки вільні квитки з’являтимуться вам приходитиме про це сповіщення. Це доволі зручно, адже нерідко зловити вільний квиток дуже складно. Інколи все розкуплено на багато днів вперед.

Також, в додатку можна налаштувати функцію автовикупу й тоді, як тільки з’явиться квиток система його для вас забронює.

Моніторити можна буде як окремі потяги, так і просто певні напрямки.

“У разі моніторингу конкретного поїзда можна включити функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно внести дані пасажирів і сплатити замовлення: при активації функції відразу відбуватиметься зняття коштів, а у разі, якщо моніторинг буде скасовано або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично“, – йдеться у повідомленні від Укрзалізниці.

Однак є й деякі виключення. Наприклад, функція автовикупу буде недоступною для потяга, який курсує маршрутом Київ — Відень, а також для всіх потягів, які їдуть у Польщу, окрім Інтерсіті+.

“Однак ви можете отримати повідомлення про відкриття продажу квитків на ці напрямки“, – зазначили в Укрзалізниці.

Що ж, ідея справді чудова і ймовірно цей додаток матиме велику популярність серед українців.