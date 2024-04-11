Популярный мобильный оператор объяснил, почему со счетов списываются средства, а тариф не активируется

В Украине всего три мобильных оператора и два из них, Киевстар и Водафон обслуживают львиную долю абонентов. Украинцы жалуются на обе компании и частенько сетуют на завышенные цены тарифов. Также, например, клиенты компании Водафон жалуются, что с их счетов списываются средства, а тарифный план не подключается. В компании объяснили, что автоматическое снятие средств и подключение тарифов возможно, но чаще абонентам нужно самостоятельно активировать тариф. Для этого следует совершить одну из нескольких простых манипуляций.

Чтобы не терять средства, следите за сроком действия тарифа

Иногда, пользователи пополняют счет заранее, а затем совершают какой-либо платный звонок или воспользуются мобильным интернетом за взимаемую дополнительную абонплату. Соответственно на момент, когда нужно оплатить тариф на счете, нет достаточного количества средств. Деньги продолжают списываться ежедневно за дополнительные минуты и гигабайты. Чтобы такого не случилось, в компании советуют проверять, сколько действует ваш тариф. Сделать это можно, нажав комбинацию клавиш *101*4#.

Если вы видите, что до завершения действия тарифного плана остается два-три дня не пополняйте счет раньше времени. Пополните его в тот день, когда тариф истекает и сразу же закажите его активацию.

Активировать услугу можно, нажав *101*444#. Иногда, чтобы подключить тарифный план, достаточно перезагрузить телефон или включить и отключить режим полета.

“Об истечении срока действия вашего пакета и необходимости пополнить счет мы сообщим в SMS за 2 дня”, – рассказали в компании.

Водафон снова изменил стоимость тарифов

Также среди актуального – абоненты компании Водафон снова должны платить больше за тарифы. Изменяется и их наполнение — большей частью в пакет добавляют больше гигабайтов.

“Из-за роста затрат на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов. В то же время увеличится объем интернета“, – сообщили в компании.