Популярний мобільний оператор пояснив, чому з рахунків списуються кошти, а тариф не активовується

В Україні всього три мобільних оператори й два з них, Київстар та Водафон обслуговують левову частку абонентів. Українці скаржаться на обидві компанії й частенько нарікають на завищені ціни тарифів. Також, для прикладу клієнти компанії Водафон скаржаться, що з їхніх рахунків списуються кошти, а тарифний план не під’єднується. У компанії пояснили, що автоматичне зняття коштів і підключення тарифів можливе, але частіше абонентам потрібно самостійно активізувати тариф. Для цього слід зробити одну з кількох простих маніпуляцій.

Щоб не втрачати кошти слідкуйте за терміном дії тарифу

Інколи, користувачі поповнюють рахунок завчасно, а потім здійснюють якийсь платний дзвінок чи скористаються мобільним інтернетом за котрий стягується додаткова абонплата. Відповідно на момент коли потрібно оплатити тариф на рахунку немає достатньої кількості коштів. Гроші продовжують списуватись щоденно за додаткові хвилини та гігабайти. Щоб такого не трапилось у компанії радять перевіряти доки діє ваш тариф. Зробити це можна натиснувши комбінацію клавіш *101*4#.

Якщо ви бачите, що до завершення дії тарифного плану залишається два три дні не поповнюйте рахунок завчасно. Поповніть його в той день, коли тариф закінчується й одразу ж замовте його активацію. Активувати послугу можна натиснувши *101*444#. Інколи щоб під’єднати тарифний план достатньо перезавантажити телефон або ввімкнути та одразу ж вимкнути режим польоту.

“Про закінчення терміну дії вашого пакета та необхідність поповнити рахунок ми повідомимо у SMS за 2 дні”, – розповіли в операторі.

Водафон вкотре змінив вартість тарифів

Також серед актуального — абоненти компанії Водафон знову повинні платити більше за тарифи. Змінюється і їхнє наповнення — здебільшого до пакета додають більше гігабайтів.

“Через зростання витрат на підтримку та відновлення мережі необхідно змінити вартість тарифів. Водночас збільшиться обсяг інтернету“, – повідомили у компанії.