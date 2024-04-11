Українцям розповіли, за яку монету колекціонери готові віддати понад 11 000 гривень

В Україні є безліч людей, які захоплюються колекціонуванням різних монет. Мова не лише про якісь надзвичайно древні монети з неймовірною історією. Також мова не про монети з цінних металів. Інколи дорого можна продати звичайнісіньких 5, 10, 25 або 50 копійок. Ба більше, мова навіть про гроші, які вийшли в обіг вже за часів Незалежності. Чим же вони цікаві? Є багато монет з дефектами, або ж таких, що були випущені обмеженими партіями. От зараз їх і шукають нумізмати.

Понад 11 000 гривень коштують 50 копійок

Добряче перегляньте монети, які маєте вдома. Якщо серед них є монета номіналом 50 копійок 1992 року різновиду 3 Ваг, то за неї готові віддати від 4000 до 11 000 гривень. Ідентифікувати таку монету можна за товстим середнім зубом тризуба. Малюнок на монеті має розмір 17,7 мм, гроно №1 має 4 ягоди, а п’ята ягода злилась з вінком. Також, виразною рисою цих монет є гладкий гурт. В ті часи не було обладнання для того, аби робити малюнок на гурті, тож він гладкий.

Серед інших монет, які теж можна продати:

10 копійок 2001 року. Їх можна продати за 1000 гривень і стосується це абсолютно всіх монет цього номіналу випущених в цьому році. Все через те, що тоді вони вийшли невеликим тиражем (всього 5000 одиниць), а відтак тепер вважаються рідкісними та популярними.

1 копійку 1992 року різновиду 1. 11АЕ можна продати за 4000-14000 гривень. Рідкісну монету можна впізнати за округлою верхівкою правого верхнього листка та за великими ягодами.

Як зазначають експерти ціна на одну й ту саму монету може різнитися. Чим у кращому стані копійка, тим більше за неї заплатять.