Обрабатывают все базы: стало известно, что автоматически будет внесено в электронный кабинет призывника

В начале апреля Президент официально принял создание электронных кабинетов для призывников. Поэтому соответствующие специалисты мониторят все возможные базы данных и накапливают информацию о людях. Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного гражданина Украины. То есть на это ваше согласие не нужно. А вот заходить ли потом в этот кабинет, авторизоваться ли в нем или нет — дело каждого. Хотя вероятно многим будет интересно посмотреть, какие там данные будут внесены. Адвокаты говорят, что информации там будет предостаточно и даже шутят, что лучше, чтобы никто из знакомых доступ в ваш кабинет не получил.

Обо всем рассказал адвокат Роман Симутин

“Скажу так: если ваша жена получит доступ к вашему электронному кабинету, то поймет, что за двадцать лет совместной жизни, она многого и не знала. А если серьезно, там столько информации о нас, что все базы МВД и СБУ просто отдыхают”, – отмечает адвокат.

Другие правоведы подтверждают эти слова, и говорят, что в кабинет будет внесена абсолютно вся возможная информация кроме имущества. То есть если вы являетесь владельцем недвижимости, факт ее наличия в электронном кабинете не будет отображаться.

Вообще в правительстве отмечают, что цель создания этих кабинетов достаточно проста. Во-первых, это поможет понять общую картину количества военнообязанных в Украине. Также это упростит процесс военного учета.

Ну а мужчины или военнообязанные женщины, которые пожелают пользоваться собственным е-кабинетом, тоже ощутят ряд преимуществ от новации. К примеру, чтобы обновить о себе данные в ТЦК не обязательно будет ехать туда лично. Все можно будет загрузить в кабинет. Также отсрочку от мобилизации можно будет получить тоже в этом же кабинете, даже не проходя ВЛК. Что касается возможного вручения повесток через такой кабинет, то эту информацию категорически отрицают.