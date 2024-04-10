Опрацьовують всі можливі бази: стало відомо, що автоматично внесуть в електронний кабінет призовника

На початку квітня Президент офіційно ухвалив створення електронних кабінетів для призовників. Відтак наразі відповідні спеціалісти моніторять всі можливі бази даних та накопичують інформацію про людей. Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов’язаного громадянина України. Тобто на це вашої згоди не потрібно. А от чи заходити потім в цей кабінет, чи авторизуватися в ньому, чи ні — справа кожного. Хоча ймовірно багатьом буде цікаво подивитися, які ж там дані буде внесено. Адвокати кажуть, що інформації там буде предостатньо і навіть жартують, що краще аби ніхто зі знайомих доступ до вашого кабінету не отримав.

Про все розповів адвокат Роман Сімутін

“Скажу так: якщо ваша дружина отримає доступ до вашого електронного кабінету то зрозуміє, що за двадцять років спільного життя, вона багато чого і не знала. А якщо серйозно, там стільки інформації про нас, що всі бази МВС і СБУ просто відпочивають“, – зазначає адвокат.

Інші правознавці підтверджують ці слова, й кажуть що в кабінет буде внесено абсолютно всю можливу інформацію окрім майна. Тобто якщо ви є власником нерухомості, факт її наявності в електронному кабінеті не відображатиметься.

Взагалі в Уряді зазначають, що мета створення цих кабінетів доволі проста. По-перше, це допоможе зрозуміти загальну картину щодо кількості військовозобов’язаних в Україні. Також це спростить процес ведення військового обліку.

Ну а чоловіки, чи військовозобов’язані жінки, які забажають користуватися власним е-кабінетом теж відчують ряд переваг від новації. Наприклад, щоб оновити про себе дані в ТЦК не обов’язково буде їхати туди особисто. Все можна буде завантажити в кабінет. Також, відстрочку від мобілізації можна буде отримати теж у цьому ж кабінеті, навіть не проходячи ВЛК. Щодо можливого вручення повісток через такий кабінет, то цю інформацію категорично заперечують.