Київстар повідомив неприємну новину: закриють дві популярні послуги
Один із найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар повідомив про оновлення послуги “ідеального роумінгу” та закриття двох доступних раніше пакетів. Про це повідомили в пресслубі компанії. Розповідаємо, що саме зміниться і для кого.
Коли запрацює оновлена послуга
Відповідно до даних, опублікованих в пресслужбі компанії, оновлена послуга “Ідеальний роумінг” стане доступною для всіх абонентів “Київстар”. Вперше випробувати послуга можна буде з 17 квітня 2024 року.
Також додають невеличке уточнення щодо того, що з цією послугою абоненти зможуть і надалі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.
Користувачі, які вже підключити послугу, будуть мати можливість користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії послуги.
Які саме зміни будуть в послузі “Ідеальний роумінг”
Повідомляється, щт тепер пакет послуг буде діяти допоки не будуть використані всі бонуси. Максимальний термін для їх використання — три роки.
При цьому, якщо бонуси закінчаться раніше, то пакет послуг відключиться і будуть діяти стандартні умови.
Також в Київстар додають, що можна підключити одночасто кілька пакетів послуг, але й тут є обмеження — максимум три заяви на 30 днів.
Які пакети послуг закривають
Також в Київстар повідомли, що ве найближчим часом закриють два популярні тарифи. Тож зникнуть такі дві послуги:
- “Простий роумінг”;
- “Комфортний роумінг”.
Користувачі цих пакетів можуть користуватися ними до кінця оплаченого періоду. А щодо корпоративних клієнтів, то в Київстар наголосили, що для них умови замовлення послуги та користування “Комфортним роумінгом” залишаться без змін.
Нагадаємо, що раніше в Київстар повідомляли про зростання вартості більшості тарифів. Вартість зросте на 25-55 гривень, залежно від обраного тарифу. При цьому зросте не лише ціна, але й наповнення пакетів. Абоенти можуть обрати найвигідніший тариф з чималого переліку.
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