Київстар повідомив неприємну новину: закриють дві популярні послуги

Один із найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар повідомив про оновлення послуги “ідеального роумінгу” та закриття двох доступних раніше пакетів. Про це повідомили в пресслубі компанії. Розповідаємо, що саме зміниться і для кого.

Коли запрацює оновлена послуга

Відповідно до даних, опублікованих в пресслужбі компанії, оновлена послуга “Ідеальний роумінг” стане доступною для всіх абонентів “Київстар”. Вперше випробувати послуга можна буде з 17 квітня 2024 року.

Також додають невеличке уточнення щодо того, що з цією послугою абоненти зможуть і надалі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.

Користувачі, які вже підключити послугу, будуть мати можливість користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії послуги.

Які саме зміни будуть в послузі “Ідеальний роумінг”

Повідомляється, щт тепер пакет послуг буде діяти допоки не будуть використані всі бонуси. Максимальний термін для їх використання — три роки.

При цьому, якщо бонуси закінчаться раніше, то пакет послуг відключиться і будуть діяти стандартні умови.

Також в Київстар додають, що можна підключити одночасто кілька пакетів послуг, але й тут є обмеження — максимум три заяви на 30 днів.

Які пакети послуг закривають

Також в Київстар повідомли, що ве найближчим часом закриють два популярні тарифи. Тож зникнуть такі дві послуги:

“Простий роумінг”;

“Комфортний роумінг”.

Користувачі цих пакетів можуть користуватися ними до кінця оплаченого періоду. А щодо корпоративних клієнтів, то в Київстар наголосили, що для них умови замовлення послуги та користування “Комфортним роумінгом” залишаться без змін.

Нагадаємо, що раніше в Київстар повідомляли про зростання вартості більшості тарифів. Вартість зросте на 25-55 гривень, залежно від обраного тарифу. При цьому зросте не лише ціна, але й наповнення пакетів. Абоенти можуть обрати найвигідніший тариф з чималого переліку.