В ПФУ сказали, кому в этом году не начислят пенсию: коснется многих граждан

В Украине есть четкое законодательство, регулирующее процесс оформления пенсий. То есть существует пенсионный возраст и это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако на пенсию в таком возрасте можно выходить только при наличии необходимого количества стажа. И если в прошлом году это было минимум 30 лет стажа, то сейчас уже 31 год.

Соответственно, очень многим украинцам, которые в этом году планировали идти на заслуженный отдых, придется работать дальше. Следующий порог выхода на пенсию – 63 года. А если и до этого возраста не удалось заработать нужное количество стажа, тогда придется работать до 65 лет и оформлять либо пенсию (при наличии 15 лет стажа), либо социальную помощь, если стажа нет совсем. Социальная помощь сегодня составляет чуть более 2500 гривен, то есть не намного меньше минимальной пенсии, однако оформить ее можно только если нет дополнительного дохода, собственной недвижимости, автомобилей и т.д.

В 61 год тоже многим не удастся выйти на пенсию

Многие подумали, что если не удалось оформить пенсию в 60, то можно поработать еще 1 год и оформить выплаты в 61. Но проблема в том, что в 2025 году требования к стажу снова возрастут. Минимальный стаж уже составит 62 года. А потом 63 года и так до 2028 года включительно, пока стаж не остановится на отметке 65 лет. Некоторые нардепы подвергли критике этот пункт обновленной Пенсионной реформы. Говорят, что наработать 35 лет стажа до 60 лет очень сложно и проще уже повысить пенсионный возраст до 65 лет.

Еще один вариант, который предлагают украинцам, — покупка ста10жа. Это вполне законно и сделать это можно, официально проконсультировавшись в ПФУ. Если, например, не хватает одного года, то его можно докупить. Сумма отчислений, которую нужно будет отдать у каждого разная, ведь платить придется исходя из размера собственной зарплаты.