Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким слід приготуватися до страшних випробувань

Здавалось би от закінчився коридор затемнень, невдовзі ще завершиться Ретроградний Меркурій і можна знову насолоджуватись життям. Однак астрологи запевняють, що для чотирьох знаків Зодіаку проблеми лише починаються. Найбільше негараздів в їхньому житті трапиться саме наприкінці квітня. То кому слід приготувати свою нервову систему?

Телець

На Тельців чекає складний період протягом котрого їм потрібно буде багато думати та аналізувати. Безліч речей у вашому житті пора змінити й ви це різко зрозумієте. Вашу впертість та любов до стабільності доведеться відкласти на другий план. Гнучкість та вміння з терпінням приймати виклики долі — ось, які навички вам знадобляться найближчим часом. Багато думайте, аналізуйте, розставляйте нові пріоритети орієнтуючись на свої теперішні цінності. Адже те якими ви були кілька років тому і зараз — це ймовірно дві різні людини.

Рак

Раки останні кілька місяців могли відчувати наче їхнє життя зайшло в глухий кут. Довкола лише застій, монотонна рутина й абсолютно нічого такого, що могло б пробудити всередині жагу до життя. Ви можете все змінити, однак до цього доведеться докласти чимало зусиль. Астрологи кажуть, що якщо ви будете лінуватись, то цей застій з вами ще на довго. Неприємності очікують на вас і в фінансовому плані. Швидше не неприємності, а тимчасові незручності, які потрібно перечекати й можливо трішки економити.

Діва

На вас чекають кардинальні зміни. Астрологи кажуть, що головна проблема в тому, що ці зміни ви ідентифікуєте, як якусь аферу і будете намагатися уникнути їх. Це груба помилка. Не бійтесь цих змін, не шукайте підводних каменів, просто довіртеся долі. Ви знайдете спосіб, як адаптуватись до нових умов і вже зовсім скоро зможете розкрити власний потенціал.

Стрілець

Вам доведеться зізнатися самому собі, що доля долею, але лише від вас залежить те, як складатиметься ваше життя. Досить спихати все на Всесвіт, досить шукати собі виправдання. Беріть і робіть, а якщо не вдається, то думайте, де ви помилились. Це неприємно і точно не зручно, але саме так ви зможете досягти тих висот про які так давно мрієте.