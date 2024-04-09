В ПФУ сказали, кому цьогоріч не нарахують пенсії: торкнеться багатьох громадян

В Україні є чітке законодавство, яке регулює процес оформлення пенсій. Тобто є пенсійний вік і це 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Однак на пенсію в такому віці можна виходити лише за умови наявності необхідної кількості стажу.

10І якщо минулого року це було мінімум 30 років стажу, то зараз вже 31 рік. Відповідно дуже багатьом українцям, які цьогоріч планували йти на заслужений відпочинок доведеться працювати далі. Наступний поріг виходу на пенсію — 63 роки. А якщо й до цього віку не вдалося заробити потрібну кількість стажу, тоді доведеться працювати до 65 років і оформлювати або пенсію (за наявності 15 років стажу), або соціальну допомогу, якщо стажу немає зовсім. Соціальна допомога сьогодні становить трохи більше ніж 2500 гривень, тобто не набагато менше ніж мінімальна пенсія, однак оформити її можна лише якщо немає додаткового доходу, власної нерухомості, автомобілів тощо.

У 61 рік теж багатьом не вдасться вийти на пенсію

Багато хто подумав, що якщо не вдалося оформити пенсію у 60, то можна попрацювати ще 1 рік і оформити виплати в 61. Але проблема в тому, що у 2025 році вимоги до стажу знову зростуть. Мінімальний стаж вже становитиме 62 роки. А потім 63 роки й так аж до 2028 року включно допоки стаж не зупиниться на позначці 65 років. Деякі нардепи розкритикували цей пункт оновленої Пенсійної реформи. Кажуть, що напрацювати 35 років стажу до 60 років дуже складно й простіше вже тоді підвищити пенсійний вік до 65 років.

Ще один варіант, який пропонують українцям — купівля стажу. Це цілком законно і зробити це можна офіційно проконсультувавшись у ПФУ. Якщо, наприклад, бракує цього одного року, то його можна докупити. Сума відрахувань, яку потрібно буде віддати у кожного різна, адже платити доведеться виходячи з розміру власної зарплати.